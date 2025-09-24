A notícia que atravessa o Brasil!

Cinema

Sessão da Tarde: confira os filmes exibidos na semana de 22 a 26 de setembro

Programação especial para as tardes da Globo

Por michael

24/09/2025 às 12:34 - Atualizado em 24/09/2025 às 12:35

Sessão da Tarde

Sessão da Tarde: confira os filmes exibidos na semana de 22 a 26 de setembro – Foto: reprodução das redes sociais

Cinema – A chegada da primavera trouxe também uma seleção variada de filmes para a Sessão da Tarde, exibida entre os dias 22 e 26 de setembro na TV Globo. A semana contou com histórias de superação, ação eletrizante, comédia romântica brasileira e produções internacionais cheias de emoção e aventura.

Segunda-feira: Somos Todos Iguais

O drama acompanha Deborah Hall, uma mulher profundamente religiosa que enfrenta um câncer em estágio avançado. Casada com Ron, um renomado negociante de arte, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um mendigo com um passado marcado por dor e exploração. A trama mostra como encontros improváveis podem transformar vidas.

Terça-feira: Truque de Mestre: O 2º Ato

Na sequência do sucesso mundial, os ilusionistas conhecidos como “Os Quatro Cavaleiros” continuam foragidos, mas recebem proteção de Dylan Rhodes, agente duplo infiltrado no FBI. Enquanto fogem da polícia, eles planejam um novo golpe ousado que promete surpreender até seus maiores inimigos.

Quarta-feira: Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou

A comédia romântica brasileira traz Fernanda, uma mulher de 39 anos que organiza casamentos, mas ainda não encontrou o amor verdadeiro. Entre encontros desastrosos e situações divertidas, ela segue em busca do par perfeito, mostrando os desafios e ironias de quem acredita no amor.

Quinta-feira: A 100 Passos de Um Sonho

No sul da França, a respeitada chef Madame Mallory vê sua tranquilidade ameaçada quando um restaurante indiano abre bem em frente ao seu estrelado estabelecimento. O choque cultural se transforma em amizade quando ela conhece Hassan Kadam, jovem com talento nato para a culinária. A relação entre os dois une tradição e inovação, em uma história emocionante sobre gastronomia e sonhos.

Sexta-feira: comédia sobre fama inesperada

Segundo o Portal Globo, encerrando a semana, a Sessão da Tarde exibiu uma divertida história sobre um dublê fracassado e seu cavalo. Após uma briga com cobradores de dívidas viralizar, eles se tornam sensação nas redes sociais. A trama mostra os altos e baixos da fama repentina, misturando humor e crítica à era digital.

