“Street Fighter”: elenco confirmado da nova adaptação para o cinema

Cinema – A aguardada adaptação de “Street Fighter” promete levar os icônicos personagens dos videogames para as telonas. Dirigido por Kitao Sakurai, o filme é produzido pela Legendary em parceria com a Capcom, garantindo maior fidelidade à franquia. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026.

Protagonistas e rivais: Ryu e Ken

Segundo o Portal CNN, Andrew Koji será Ryu, lutador experiente e focado no treinamento para se tornar o mais forte possível. Já Noah Centineo interpretará Ken, melhor amigo e rival de Ryu, que busca testar suas habilidades sem comprometer a vida familiar.

Chun-Li e M. Bison: heroína e vilão

Callina Liang será Chun-Li, especialista em artes marciais e agente da Interpol, em busca de vingança pela morte do pai. O vilão M. Bison será vivido por David Dastmalchian, líder da organização criminosa Shadaloo, conhecido por seu caráter megalomaníaco e desejo de dominação mundial.

Outros personagens icônicos

O filme contará ainda com:

Guile (Cody Rhodes) : piloto da Força Aérea dos EUA, inimigo da Shadaloo.

Blanka (Jason Momoa) : homem selvagem com pele verde e eletricidade.

Balrog (Curtis “50 Cent” Jackson) : boxeador ganancioso e guarda-costas de M. Bison.

Dhalsim (Vidyut Jammwal) : mestre de yoga capaz de esticar o corpo e conjurar fogo.

E. Honda (Hirooki Goto) : campeão de sumô honrado.

Vega (Orville Peck) : ninja mascarado e guarda-costas de M. Bison.

Dan Hibiki (Andrew Schulz) : lutador arrogante e dono de dojo decadente.

Akuma (Roman Reigns): guerreiro poderoso, irmão de Gouken, mestre de Ryu e Ken.

Expectativa dos fãs

Com um elenco diversificado e conhecido por sua presença em cinema, televisão e esportes, a nova adaptação de Street Fighter pretende agradar fãs antigos e novos, mantendo a essência dos personagens clássicos do jogo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On