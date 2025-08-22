A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

“Street Fighter”: elenco confirmado da nova adaptação para o cinema

Novo filme chega aos cinemas no segundo semestre de 2026

Por michael

22/08/2025 às 15:36

Ver resumo
Street Fighter elenco

“Street Fighter”: elenco confirmado da nova adaptação para o cinema – Foto: reprodução do Youtube

Cinema – A aguardada adaptação de “Street Fighter” promete levar os icônicos personagens dos videogames para as telonas. Dirigido por Kitao Sakurai, o filme é produzido pela Legendary em parceria com a Capcom, garantindo maior fidelidade à franquia. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026.

PUBLICIDADE

Protagonistas e rivais: Ryu e Ken

Segundo o Portal CNN, Andrew Koji será Ryu, lutador experiente e focado no treinamento para se tornar o mais forte possível. Já Noah Centineo interpretará Ken, melhor amigo e rival de Ryu, que busca testar suas habilidades sem comprometer a vida familiar.

Chun-Li e M. Bison: heroína e vilão

Callina Liang será Chun-Li, especialista em artes marciais e agente da Interpol, em busca de vingança pela morte do pai. O vilão M. Bison será vivido por David Dastmalchian, líder da organização criminosa Shadaloo, conhecido por seu caráter megalomaníaco e desejo de dominação mundial.

PUBLICIDADE

Outros personagens icônicos

O filme contará ainda com:

  • Guile (Cody Rhodes): piloto da Força Aérea dos EUA, inimigo da Shadaloo.

  • Blanka (Jason Momoa): homem selvagem com pele verde e eletricidade.

  • Balrog (Curtis “50 Cent” Jackson): boxeador ganancioso e guarda-costas de M. Bison.

  • Dhalsim (Vidyut Jammwal): mestre de yoga capaz de esticar o corpo e conjurar fogo.

  • E. Honda (Hirooki Goto): campeão de sumô honrado.

  • Vega (Orville Peck): ninja mascarado e guarda-costas de M. Bison.

  • Dan Hibiki (Andrew Schulz): lutador arrogante e dono de dojo decadente.

  • Akuma (Roman Reigns): guerreiro poderoso, irmão de Gouken, mestre de Ryu e Ken.

Expectativa dos fãs

Com um elenco diversificado e conhecido por sua presença em cinema, televisão e esportes, a nova adaptação de Street Fighter pretende agradar fãs antigos e novos, mantendo a essência dos personagens clássicos do jogo.

Veja mais: Megan Leavey: 5 curiosidades sobre a verdadeira história por trás do filme

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Prefeitura de Manaus e Aleam promovem aulas de natação para estudantes da rede municipal

Projeto “Natação para Todos” estimula inclusão e desenvolvimento infantil

há 16 minutos

Polícia

Casa de agricultora é alvejada após discussão por fumaça de churrasco em Manaus

Ataque ocorreu após desentendimento motivado pela fumaça de um churrasco.

há 19 minutos

Polícia

Assassinato de mulher PcD pode ter sido motivado por interesse em R$ 17 mil de benefícios, diz polícia

A filha da vítima, uma adolescente de 12 anos, foi apreendida suspeita de ser mandante do crime.

há 27 minutos

Amazonas

PF prende quadrilha especializada em grilagem de terras federais na Amazônia

Operação Smoke II apura desmatamento, queimadas ilegais e falsificação de documentos em Boca do Acre

há 29 minutos

Amazonas

Manaus registra 35°C e calor se aproxima de recordes históricos dos últimos anos

Cidade vive o dia mais quente de 2025; municípios do sul do Amazonas registram temperaturas ainda maiores

há 44 minutos