“Street Fighter”: elenco confirmado da nova adaptação para o cinema

Cinema – A aguardada adaptação de “Street Fighter” promete levar os icônicos personagens dos videogames para as telonas. Dirigido por Kitao Sakurai, o filme é produzido pela Legendary em parceria com a Capcom, garantindo maior fidelidade à franquia. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026.
Protagonistas e rivais: Ryu e Ken
Segundo o Portal CNN, Andrew Koji será Ryu, lutador experiente e focado no treinamento para se tornar o mais forte possível. Já Noah Centineo interpretará Ken, melhor amigo e rival de Ryu, que busca testar suas habilidades sem comprometer a vida familiar.
Chun-Li e M. Bison: heroína e vilão
Callina Liang será Chun-Li, especialista em artes marciais e agente da Interpol, em busca de vingança pela morte do pai. O vilão M. Bison será vivido por David Dastmalchian, líder da organização criminosa Shadaloo, conhecido por seu caráter megalomaníaco e desejo de dominação mundial.
Outros personagens icônicos
O filme contará ainda com:
-
Guile (Cody Rhodes): piloto da Força Aérea dos EUA, inimigo da Shadaloo.
-
Blanka (Jason Momoa): homem selvagem com pele verde e eletricidade.
-
Balrog (Curtis “50 Cent” Jackson): boxeador ganancioso e guarda-costas de M. Bison.
-
Dhalsim (Vidyut Jammwal): mestre de yoga capaz de esticar o corpo e conjurar fogo.
-
E. Honda (Hirooki Goto): campeão de sumô honrado.
-
Vega (Orville Peck): ninja mascarado e guarda-costas de M. Bison.
-
Dan Hibiki (Andrew Schulz): lutador arrogante e dono de dojo decadente.
-
Akuma (Roman Reigns): guerreiro poderoso, irmão de Gouken, mestre de Ryu e Ken.
Expectativa dos fãs
Com um elenco diversificado e conhecido por sua presença em cinema, televisão e esportes, a nova adaptação de Street Fighter pretende agradar fãs antigos e novos, mantendo a essência dos personagens clássicos do jogo.
