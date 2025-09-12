A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Cinema

“Suçuarana”: filme premiado chega aos cinemas mostrando Minas Gerais devastada

Premiado cinco vezes no Festival de Brasília, o longa acompanha a jornada de Dora em busca de um lugar mítico em meio à destruição causada pela mineração.

Por michael

12/09/2025 às 14:36

Ver resumo
Filme Suçuarana

“Suçuarana”: filme premiado chega aos cinemas mostrando Minas Gerais devastada – Foto: reprodução do Instagram

Cinema – O filme “Suçuarana”, vencedor de cinco prêmios no Festival de Brasília de 2024, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (11). Inspirado no livro A Fera na Selva, de Henry James, o longa traz uma narrativa poética sobre perda, esperança e pertencimento.

PUBLICIDADE

Enredo

A história acompanha Dora, jovem que percorreu anos por um território devastado pela mineração em Minas Gerais, na busca de uma terra que acredita ser herança de sua mãe. A única pista de seu destino é uma antiga fotografia com o nome “Suçuarana”.

Guiada por um cachorro misterioso, Dora encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, onde a vida comunitária e a solidariedade criam uma forma de resistência frente à devastação ao redor.

PUBLICIDADE

Direção e elenco

O longa é dirigido por Clarissa Campolina e Sérgio Borges, cineastas reconhecidos por obras que exploram narrativas sensíveis e visuais impactantes. O elenco conta com Sinara Teles e Carlos Francisco, cujas performances foram destacadas durante o Festival de Brasília por transmitir a intensidade da busca de Dora por identidade e lar.

Impacto e expectativa

De acordo com o Portal CNN, “Suçuarana” propõe uma reflexão sobre os efeitos da mineração na paisagem e na vida das comunidades locais, utilizando uma linguagem cinematográfica sensível que combina elementos de realismo e fantasia. O filme promete impressionar tanto pela fotografia quanto pela narrativa, consolidando-se como um dos grandes destaques do cinema nacional recente.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Video mostra momento em que Edinho Silva bate na mesa e ameaça intervenção no diretório do PT-AM; assista

As declarações do presidente do PT Nacional foram compartilhadas em um vídeo nas redes sociais.

há 3 minutos

Desaparecidos

Familiares pedem ajuda para encontrar mulher desaparecida no Tarumã em Manaus

Colabore com a busca: informações podem ser repassadas à Deops pelo (92) 3667-7713 ou ao 181 (SSP-AM).

há 11 minutos

Amazonas

Ipem-AM inutiliza mais de 50 mil produtos irregulares em Manaus para proteger consumidores

ação aconteceu no Distrito 2, zona leste da capital, e resultou na inutilização de aproximadamente duas toneladas de itens;

há 12 minutos

Pará

Justiça condena JBS a pagar R$ 200 mil por subnotificação de acidentes de trabalho no Pará

A sentença foi proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Marabá, em ação movida pelo MPT nos estados do Pará e Amapá.

há 48 minutos

Curiosidades

Cristais encontrados dentro de ovos de dinossauro revelam segredos do Cretáceo

Pesquisadores descobrem fósseis de 85 milhões de anos na China, com preservação excepcional e cristais no interior dos ovos.

há 58 minutos