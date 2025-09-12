“Suçuarana”: filme premiado chega aos cinemas mostrando Minas Gerais devastada

Cinema – O filme “Suçuarana”, vencedor de cinco prêmios no Festival de Brasília de 2024, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (11). Inspirado no livro A Fera na Selva, de Henry James, o longa traz uma narrativa poética sobre perda, esperança e pertencimento.

Enredo

A história acompanha Dora, jovem que percorreu anos por um território devastado pela mineração em Minas Gerais, na busca de uma terra que acredita ser herança de sua mãe. A única pista de seu destino é uma antiga fotografia com o nome “Suçuarana”.

Guiada por um cachorro misterioso, Dora encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, onde a vida comunitária e a solidariedade criam uma forma de resistência frente à devastação ao redor.

Direção e elenco

O longa é dirigido por Clarissa Campolina e Sérgio Borges, cineastas reconhecidos por obras que exploram narrativas sensíveis e visuais impactantes. O elenco conta com Sinara Teles e Carlos Francisco, cujas performances foram destacadas durante o Festival de Brasília por transmitir a intensidade da busca de Dora por identidade e lar.

Impacto e expectativa

De acordo com o Portal CNN, “Suçuarana” propõe uma reflexão sobre os efeitos da mineração na paisagem e na vida das comunidades locais, utilizando uma linguagem cinematográfica sensível que combina elementos de realismo e fantasia. O filme promete impressionar tanto pela fotografia quanto pela narrativa, consolidando-se como um dos grandes destaques do cinema nacional recente.

