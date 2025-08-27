A notícia que atravessa o Brasil!

“Thunderbolts” chega ao streaming; saiba onde assistir

Filme de anti-heróis encerrou a fase cinco do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU)

Por michael

27/08/2025 às 14:43 - Atualizado em 27/08/2025 às 14:48

Ver resumo

Cinema – O filme da Marvel, “Thunderbolts“, entrou no catálogo do Disney+ nesta quarta-feira (27). Lançado nos cinemas em maio deste ano, o longa arrecadou US$ 382,4 milhões, cerca de R$ 2 milhões.

PUBLICIDADE

Segundo o Portal CNN, a trama acompanha um grupo de anti-heróis que acaba preso em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Forçados a enfrentar os cantos mais sombrios de seus passados, eles embarcam em uma missão repleta de perigos e reviravoltas.

Novo título e conexão com os Vingadores

Poucos dias após a estreia nos cinemas, o filme recebeu um novo título que revela um spoiler do desfecho, refletido no asterisco do nome original. A Marvel utilizou o subtítulo “Os Novos Vingadores”, embora o longa não seja oficialmente chamado assim pelo estúdio ou pelos fãs.

Elenco de peso

A produção conta com um elenco estrelado, incluindo:

PUBLICIDADE

  • Florence Pugh

  • Lewis Pullman

  • Wyatt Russell

  • Sebastian Stan

  • David Harbour

  • Hannah John-Kamen

  • Julia Louis-Dreyfus

  • Olga Kurylenko

  • Geraldine Viswanathan

  • Wendell Pierce

Thunderbolts Marvel

“Thunderbolts*” chega ao streaming; saiba onde assistir – Foto: reprodução do Youtube

Fim da fase cinco do MCU e próximos lançamentos

“Thunderbolts*” marca o encerramento da fase cinco do Universo Cinematográfico da Marvel, abrindo caminho para novos títulos do estúdio. Entre os próximos lançamentos estão:

  • “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (2025) — atualmente nos cinemas brasileiros

  • “Vingadores: Doomsday” (2026)

O filme combina ação, suspense e complexidade de personagens, consolidando a Marvel como referência em histórias de anti-heróis e ampliando o universo cinematográfico que os fãs acompanham há anos.

Veja também: Netflix revela teaser e data de estreia do filme "Caramelo"

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

