“Thunderbolts” chega ao streaming; saiba onde assistir

Cinema – O filme da Marvel, “Thunderbolts“, entrou no catálogo do Disney+ nesta quarta-feira (27). Lançado nos cinemas em maio deste ano, o longa arrecadou US$ 382,4 milhões, cerca de R$ 2 milhões.
Segundo o Portal CNN, a trama acompanha um grupo de anti-heróis que acaba preso em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Forçados a enfrentar os cantos mais sombrios de seus passados, eles embarcam em uma missão repleta de perigos e reviravoltas.
Novo título e conexão com os Vingadores
Poucos dias após a estreia nos cinemas, o filme recebeu um novo título que revela um spoiler do desfecho, refletido no asterisco do nome original. A Marvel utilizou o subtítulo “Os Novos Vingadores”, embora o longa não seja oficialmente chamado assim pelo estúdio ou pelos fãs.
Elenco de peso
A produção conta com um elenco estrelado, incluindo:
-
Florence Pugh
-
Lewis Pullman
-
Wyatt Russell
-
Sebastian Stan
-
David Harbour
-
Hannah John-Kamen
-
Julia Louis-Dreyfus
-
Olga Kurylenko
-
Geraldine Viswanathan
-
Wendell Pierce
Fim da fase cinco do MCU e próximos lançamentos
“Thunderbolts*” marca o encerramento da fase cinco do Universo Cinematográfico da Marvel, abrindo caminho para novos títulos do estúdio. Entre os próximos lançamentos estão:
-
“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (2025) — atualmente nos cinemas brasileiros
-
“Vingadores: Doomsday” (2026)
O filme combina ação, suspense e complexidade de personagens, consolidando a Marvel como referência em histórias de anti-heróis e ampliando o universo cinematográfico que os fãs acompanham há anos.
