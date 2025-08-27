“Thunderbolts” chega ao streaming; saiba onde assistir

Cinema – O filme da Marvel, “Thunderbolts“, entrou no catálogo do Disney+ nesta quarta-feira (27). Lançado nos cinemas em maio deste ano, o longa arrecadou US$ 382,4 milhões, cerca de R$ 2 milhões.

Segundo o Portal CNN, a trama acompanha um grupo de anti-heróis que acaba preso em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Forçados a enfrentar os cantos mais sombrios de seus passados, eles embarcam em uma missão repleta de perigos e reviravoltas.

Novo título e conexão com os Vingadores

Poucos dias após a estreia nos cinemas, o filme recebeu um novo título que revela um spoiler do desfecho, refletido no asterisco do nome original. A Marvel utilizou o subtítulo “Os Novos Vingadores”, embora o longa não seja oficialmente chamado assim pelo estúdio ou pelos fãs.

Elenco de peso

A produção conta com um elenco estrelado, incluindo:

Florence Pugh

Lewis Pullman

Wyatt Russell

Sebastian Stan

David Harbour

Hannah John-Kamen

Julia Louis-Dreyfus

Olga Kurylenko

Geraldine Viswanathan

Wendell Pierce

Fim da fase cinco do MCU e próximos lançamentos

“Thunderbolts*” marca o encerramento da fase cinco do Universo Cinematográfico da Marvel, abrindo caminho para novos títulos do estúdio. Entre os próximos lançamentos estão:

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (2025) — atualmente nos cinemas brasileiros

“Vingadores: Doomsday” (2026)

O filme combina ação, suspense e complexidade de personagens, consolidando a Marvel como referência em histórias de anti-heróis e ampliando o universo cinematográfico que os fãs acompanham há anos.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On