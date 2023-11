Versão musical de Meninas Malvadas ganha trailer oficial

O trailer do novo musical “Meninas Malvadas” chegou nesta quarta-feira (8), reacendendo as icônicas cenas que Lindsay Lohan imortalizou no filme clássico. A prévia, agora liberada, promete uma versão vibrante e atualizada desta história tão adorada pelos fãs de cultura pop.

Um Elenco Promissor Toma as Rédeas

No musical, a nova geração de atores assume os papéis com brilho próprio: Angourie Rice, de “Dois Caras Legais”, e Auli’i Cravalho, de “Quase um Rockstar”, junto com Reneé Rapp, que ganha os holofotes após “A Vida Sexual das Universitárias” e sua performance como Regina George na Broadway. Busy Philipps e Jaquel Spivey se juntam às fileiras, enquanto Tina Fey e Tim Meadows fazem seu retorno triunfal. Jon Hamm completa o elenco como Coach Carr, trazendo sua assinatura de “Mad Men” para o cenário escolar.

Revivendo o Clássico com Frescor

O filme de 2004, “Meninas Malvadas”, segue Cady em sua jornada desafiadora de adaptação à escola nos EUA após sua mudança da África. Sob a influência de novos amigos, ela planeja derrubar Regina George, a líder do grupo popular, as Plastics. O plano, contudo, evolui e transforma Cady em uma das próprias Plastics que ela buscava combater. O roteiro de Tina Fey e a direção de Mark Waters transformaram essa narrativa em um fenômeno cult.

A Contagem Regressiva para a Estreia

A expectativa para a estreia do musical “Meninas Malvadas” nos cinemas brasileiros aumenta, com o lançamento marcado para 11 de janeiro de 2024. Este espetáculo promete capturar o espírito do filme original e oferecer uma nova perspectiva sobre a história. Após brilhar nas telonas, o musical fará sua transição para a plataforma Paramount+, onde promete alcançar uma audiência ainda maior.

Confira o trailer oficial: