Wagner Moura será homenageado no Festival de Cinema de Zurique

Cinema – O prestigiado Festival de Cinema de Zurique, que acontece entre 25 de setembro e 5 de outubro de 2025, terá um convidado especial diretamente do Brasil: Wagner Moura. O ator, diretor e produtor de 49 anos será homenageado com o prêmio Golden Eye, reconhecimento entregue a personalidades que marcaram o cinema internacional com suas carreiras.

Moura participará da cerimônia de premiação e também da exibição de seu novo longa, “O Agente Secreto”, que segue em circuito internacional após ter sido destaque em Cannes e em Toronto. A obra, dirigida por Kleber Mendonça Filho, terá presença do cineasta no festival, onde ele também ministrará uma masterclass.

O sucesso de “O Agente Secreto”

O filme já vem colecionando elogios desde a estreia em maio no Festival de Cannes, onde conquistou prêmios e críticas positivas. Agora, em Zurique, segue sua trajetória de destaque antes de chegar ao público brasileiro. A estreia oficial nos cinemas do Brasil está marcada para 6 de novembro.

A trama do filme

De acordo com o Portal CNN, ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” é um thriller político que acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal tentando escapar de um passado obscuro. No entanto, o Recife da época está longe de oferecer a tranquilidade que ele busca.

O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho, nomes que reforçam o peso artístico da produção.

Wagner Moura: um talento reconhecido mundialmente

Conhecido por papéis marcantes como o Capitão Nascimento em Tropa de Elite e Pablo Escobar na série Narcos, Wagner Moura consolidou sua carreira dentro e fora do Brasil. Sua trajetória soma atuações memoráveis, direção, produção e uma crescente presença nos principais festivais de cinema do mundo.

O reconhecimento no Festival de Zurique reafirma seu espaço como um dos grandes nomes do cinema internacional e promete ampliar ainda mais a visibilidade do cinema brasileiro no exterior.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On