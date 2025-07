“Wicked 2” terá faixa inédita de Ariana Grande revelada pela equipe do filme

Cinema – Durante painel recente na convenção CineEurope, a equipe criativa de “Wicked: Parte 2” revelou que o filme contará com uma canção inédita escrita especialmente para Ariana Grande, que interpreta Glinda, a bruxa boa do norte. A nova faixa foi composta pelos premiados Stephen Schwartz e Marc Platt, com a proposta de expandir emocionalmente a narrativa da personagem.

Segundo a equipe, a música não está presente na versão original da Broadway, sendo pensada exclusivamente para o cinema. O momento em que ela será apresentada marcará um ponto de virada importante para Glinda, trazendo mais profundidade à sua jornada.

Ariana Grande ganha espaço como estrela vocal da sequência

Conhecida mundialmente por sua potência vocal, Ariana Grande terá nesta nova música uma oportunidade de mostrar sua versatilidade artística além do pop. Os produtores explicaram que a faixa é “muito mais introspectiva”, e foi criada para conectar o público ao conflito interno de Glinda frente aos desdobramentos dramáticos da história.

A cantora, que já havia impressionado nas primeiras imagens e trechos divulgados de “Wicked: Parte 1”, agora deve conquistar ainda mais destaque com essa composição original que reforça sua atuação como estrela do musical.

Continuação chega aos cinemas em 2025 com expectativas elevadas

De acordo com o Portal CNN, “Wicked: Parte 2” está com estreia marcada para 25 de dezembro de 2025, dando continuidade direta à história iniciada no primeiro filme, que será lançado ainda em 2024. O projeto foi dividido em duas partes para respeitar a densidade emocional e a complexidade do enredo original, baseado no famoso musical da Broadway.

Além de Ariana Grande, o elenco conta com Cynthia Erivo como Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, e direção de Jon M. Chu, conhecido por “Podres de Ricos” e “Em um Bairro de Nova York”. A divisão da história em dois longas permitirá que novas camadas das personagens sejam desenvolvidas — como essa música inédita de Glinda.

Faixa ainda sem título aumenta expectativa entre fãs e críticos

Até o momento, o título da nova música de Ariana Grande ainda não foi divulgado, mas fãs da franquia já especulam que será um dos pontos altos da trilha sonora. Nas redes sociais, a notícia gerou grande repercussão, com fãs ansiosos para ouvir como a diva pop vai entregar sua performance nesse novo contexto mais teatral.

A revelação do conteúdo exclusivo reforça o esforço dos produtores em levar a experiência de Wicked para o cinema de forma inovadora, respeitando a essência do espetáculo original, mas abrindo espaço para novidades emocionantes.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.