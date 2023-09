Edital abre concurso com prêmio de R$300 mil no AM

Manaus/AM – Numa ação de reconhecimento e premiação a pesquisadores, professores ciência na escola e profissionais de comunicação, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), lançou nesta quinta-feira (28) o Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação 2023. Todos os critérios e requisitos para concorrer estão na Chamada Pública Nº 003/2023, disponível aqui.

Com investimentos de mais de R$300 mil, recurso exclusivo do tesouro estadual, a iniciativa visa reconhecer publicamente e premiar pesquisadores, professores Ciência na Escola e profissionais de comunicação com destacada trajetória no estado, com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo, social, ambiental e para o desenvolvimento econômico do Amazonas.

Os interessados em concorrer ao edital podem submeter suas propostas, até às 17h (horário Manaus) do dia 30 de outubro, em quatro categorias: Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador, Professor Ciência na Escola e Profissional de Comunicação.

A divulgação com os nomes dos finalistas está prevista para ocorrer no mês de novembro, e a premiação em janeiro de 2024.

Categorias

Pesquisador Destaque – Podem concorrer pesquisadores com título de doutor há mais de cinco anos até a data do encerramento das inscrições, que ao longo de sua trajetória tenham contribuído na conversão do conhecimento gerado a partir das pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação em benefícios, diretos ou indiretos, para o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras.

Pesquisador Inovador – Podem concorrer pesquisadores com título de doutor há mais de cinco anos até a data do encerramento das inscrições, e que ao longo de sua trajetória tenham gerado inovação, do tipo radical ou incremental, para o setor empresarial ou para o setor público.

Professor Ciência na Escola – podem participar professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino médio e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Indígena, Atendimento Educacional Específico e Projeto Avançar, que desenvolveram projetos de pesquisa em escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e municipais de Manaus, no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE), edições 2021 e 2022.

Profissional de Comunicação – profissionais que trabalhem no Amazonas, que comprovem sua atuação laboral por meio de carteira profissional, carteira de trabalho, contrato de trabalho e/ou declaração. Os profissionais de comunicação indicados para esta categoria deverão enquadrar-se em um dos meios de veiculação para o material jornalístico: mídia impressa, telejornalismo, internet e rádio.

Subcategorias – As categorias Pesquisador Destaque e Professor Ciência na Escola possuem as subcategorias Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas. A modalidade Pesquisador Inovador está distribuída em “Inovação para o setor empresarial” e “Inovação para o setor Púbico”, e a Profissional de Comunicação em mídia impressa, telejornalismo, Internet e rádio.

O 1º colocado em cada subcategoria nas categorias Pesquisador Inovador e Pesquisador Destaque serão indicados para a etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação – “Johanna Döbereiner” – Edição 2023. O 1º colocado na categoria Profissional de Comunicação também será indicado ao evento nacional.

Confira a chamada pública do Prêmio Fapeam de CT&I-Edição 2023 clicando aqui

Redação AM POST