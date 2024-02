‘Enem dos concursos’: inscrições para 6,6 mil vagas terminam nesta sexta-feira

O prazo para inscrições no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como “Enem dos Concursos”, encerra-se nesta sexta-feira (9), às 23h59, pelo horário de Brasília (DF). Esta edição do processo seletivo tem como objetivo preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, oferecendo uma oportunidade única para os candidatos concorrerem a diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação.

Até quarta-feira (7), aproximadamente 1,7 milhão de pessoas já haviam realizado suas inscrições, conforme informações divulgadas pelo Ministério da Gestão. As provas estão programadas para acontecer no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo o país.

O “Enem dos concursos” é uma iniciativa que permite aos candidatos pagar uma única taxa de inscrição e concorrer a diversas vagas disponíveis, tanto para profissionais graduados em diferentes áreas de conhecimento quanto para aqueles que possuem ensino médio completo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior. Os salários iniciais variam entre R$ 3.741,84 e R$ 22.921,70.

Dentre as 6.640 vagas ofertadas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas autodeclaradas negras. No caso dos cargos na Fundação Nacional do Índio (Funai), 30% das oportunidades serão destinadas a indígenas.

Confira o cronograma do concurso:

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024

Para esclarecimento de dúvidas e denúncias relacionadas ao concurso, o Ministério da Gestão disponibiliza um canal oficial de atendimento através do e-mail [email protected]. Mais informações podem ser encontradas no site oficial gov.br/gestao/concursonacional.