Inpa anuncia concurso com salário de até R$ 14 mil

Notícia do Amazonas – O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), divulgou na terça-feira (10) o edital do seu concurso INPA, oferecendo oportunidades para os cargos de pesquisador adjunto e tecnologista pleno. As inscrições estarão abertas de 12 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024, e devem ser realizadas através do site do INPA.

Os candidatos interessados em participar do concurso deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$168. As provas ocorrerão nas cidades de Boa Vista, em Roraima, e Manaus, no Amazonas, em 24 de março de 2024.

O concurso do INPA oferece um total de 63 vagas, distribuídas entre os cargos de pesquisador adjunto I e tecnologista pleno 2 I. A maior parte das vagas, 51 no total, é destinada ao cargo de pesquisador, enquanto 12 vagas estão disponíveis para o cargo de tecnologista. As oportunidades abrangem diversas linhas temáticas.

Os aprovados para o cargo de pesquisador poderão ser alocados nas cidades de Manaus, AM, ou Boa Vista, RR. Enquanto isso, os profissionais aprovados para o cargo de tecnologista atuarão em Manaus, AM.

A remuneração oferecida para os cargos de pesquisador e tecnologista compreende o vencimento básico, o adicional por titulação e a gratificação de desempenho. Para o cargo de tecnologista pleno 2 I, a remuneração varia da seguinte forma:

Vencimento básico: R$6.710,29

Adicional por titulação: R$1.290,76 (com especialização), R$2.512,70 (com mestrado) e R$5.412,57 (com doutorado)

Gratificação de desempenho: R$2.152

Dessa forma, a remuneração total para o cargo de tecnologista pleno 2 I pode chegar a R$14.274,86. Para o cargo de pesquisador adjunto I, os ganhos são os seguintes:

Vencimento básico: R$6.710,29

Retribuição de titulação: R$5.412,57

Gratificação de desempenho de até: R$2.152

A gratificação total para o cargo de pesquisador adjunto I pode alcançar R$14.274,86. Além da remuneração, os profissionais aprovados terão direito a auxílio-transporte e alimentação.

O concurso do INPA será dividido em duas fases. A primeira compreenderá uma prova discursiva. A segunda fase incluirá provas orais, análise de títulos e currículos, que envolvem a defesa pública de memorial, apresentação de projeto de pesquisa e análise de títulos e currículos. Todas as etapas ocorrerão em Manaus, AM, e Boa Vista, RR, no dia 24 de março de 2024.