Prefeitura de Manaus convoca médicos aprovados em concurso para os procedimentos pré-admissionais

Os 50 médicos aprovados em concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nomeados pelo prefeito David Almeida, conforme decreto publicado no último dia 11, na edição 5.381 do Diário Oficial de Manaus (DOM), já podem realizar os procedimentos pré-admissionais para a posse. O prazo final para atender à convocação vai até o dia 11 de agosto.

De acordo com o 1º e o 2º editais de convocação, publicados na edição 5.382, de 12 de julho de 2022, do DOM, os médicos nomeados devem acessar a plataforma pssemsa.manaus.am.gov.br para se cadastrar e inserir os documentos solicitados, entre os quais os de identificação pessoal, comprovantes de quitação eleitoral, de residência, de quitação com a anuidade do conselho de classe, de imunização contra a Covid-19, de escolaridade, e certidões negativas de antecedentes criminais, além de atestado de sanidade física e mental. A relação completa dos documentos deve ser consultada no Anexo II dos editais.

A diretora do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação, Mircleide Santana, orienta que após a inserção completa dos documentos na plataforma, os profissionais compareçam à sede da Semsa, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.695, bairro Adrianópolis, com acesso pela rua Maceió, no horário de 8h às 12h.

No local, será feita a verificação de pré-requisitos para a posse e serão dadas as orientações necessárias aos procedimentos pré-admissionais. Devem ser levados para entrega presencial na secretaria, em cópia legível, o Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo, e a Declaração de Acúmulo de Cargo Público, se houver, com caga horária de trabalho e print da tela da Prodam.

Classificação

Dos 50 profissionais nomeados, 47 foram aprovados no concurso realizado neste ano e três foram aprovados dentro do número de vagas oferecidas no concurso de 2012, que ainda não haviam sido chamados.

As nomeações incluem um médico do trabalho, cinco ginecologistas obstetras, um patologista, sete psiquiatras, cinco urgencistas, três clínicos gerais para regime de trabalho de 20 horas semanais e 25 clínicos gerais para 40 horas semanais. Além desses, foram nomeados um pediatra e dois gastroenterologistas.

Os profissionais irão atuar nas unidades da rede municipal de saúde, tanto as de atenção básica quanto as especializadas.

A nomeação dos 47 especialistas segue a classificação dos profissionais no resultado final do novo concurso (edital 001/2021), homologado por meio do decreto de 26 de maio de 2022, publicado na edição 5.351, do Diário Oficial de Manaus (DOM), e republicado no dia 21 de junho de 2022, na edição 5.367, do DOM.

Já a nomeação dos três especialistas do concurso anterior (edital 007/2012) segue a ordem do resultado final, conforme homologação publicada por meio do decreto de 4 de julho de 2012 e republicado em 5 de julho de 2012, na edição 2.963, do DOM.

As portarias de nomeação e os editais de convocação podem ser consultados no site da Semsa, na área “Concursos” ou diretamente pelo link https://bit.ly/3OiDajv.

Vagas

O concurso atual ofereceu 124 vagas para o cargo de especialista em saúde – médico, mais cadastro reserva. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, os demais aprovados devem ser chamados ainda este ano.

No total, o concurso da Semsa ofereceu 2001 vagas de nível superior, médio, médio técnico e fundamental, por meio de três editais publicados em dezembro de 2021 e provas realizadas no primeiro semestre deste ano. O resultado final dos aprovados para as vagas previstas no edital 001/2021 (exclusivamente para médicos) foi divulgado em maio.

O resultado final dos aprovados para as vagas dos demais editais (002/2021 e 003/2021) ainda não foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame. A previsão é que o resultado preliminar seja informado nesta quinta-feira, 14, e o resultado final, no dia 5 de agosto.