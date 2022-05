Prova objetiva do concurso para procuradores da PGE-AM será realizada para 1.759 inscritos em Manaus

Redação AM POST

A prova objetiva do concurso público da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), para provimento de cargos de procuradores do Estado de 3ª Classe, acontece neste domingo (22/05), em Manaus.

São 1.759 inscritos concorrendo a uma das cinco vagas abertas neste certame, sendo quatro para ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência (PcD).

A remuneração para os novos cargos de procurador será de R$ 24.589,99. Com validade de dois anos, o concurso poderá ser prorrogável por mais dois.

Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões, marcado para 8h30 (horário de Manaus). A prova, que tem como banca realizadora a Fundação Carlos Chagas, será realizada na Unidade I da Fametro, localizada na avenida Constantino Nery, e terá duração de cinco horas.

De acordo com o edital do concurso, as provas escritas dissertativas acontecem nos dias 16 e 17 de julho. Já as provas orais estão marcadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

Atualização

O último concurso público para preenchimento de vagas de procuradores do Estado do Amazonas ocorreu em 2016, quando foram abertas oito vagas, sendo sete para ampla concorrência e uma para PcD.

“Os procuradores do Estado possuem papel primordial na economia de dinheiro público, através de sua atuação em juízo. Ademais, contribuem ativamente com a implementação das políticas públicas, indicando os meios de sua concretização dentro do ordenamento jurídico”, destaca Renan Taketomi, procurador do Estado e secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM.

“O concurso público, portanto, mais do que selecionar os candidatos melhor qualificados, suprindo aposentadorias e exonerações anteriores, tem como propósito selecionar candidatos capazes de contribuir com tais atribuições tão nobres para o estado do Amazonas, visando sempre ao interesse público”, completa Renan Taketomi.

Histórico

O concurso público para procurador de 3ª Classe é o segundo que a PGE-AM realiza neste ano. No dia 17 de abril, o órgão realizou o concurso para provimento de cargos da atividade meio, o primeiro em 50 anos da PGE-AM.

Na ocasião, foram oferecidas 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para PcDs. Nesse caso, o resultado das provas objetivas e discursivas desse concurso está programado para sair no próximo dia 24 de maio, segundo o edital.