Tribunal de Justiça do Amazonas nova lista de convocados para estágios

Redação AM POST

O Tribunal de Justiça do Amazonas, divulgou na edição desta segunda-feira (28) do Diário da Justiça Eletrônico, a a 3.ª convocação de candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (capital) para admissão nas unidades judiciais e administrativas da instituição.

Desta vez, estão convocados candidatos de ampla concorrência aprovados entre a 191.ª e a 240.ª colocação, para apresentar a documentação no período de 29/03 a 02/04; e os aprovados da 241.ª a 290.ª colocação, para o período de 04/04 a 08/04.

De acordo com o edital, a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é condicionada ao envio por e-mail dos documentos, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial informada.

O e-mail deve ser enviado para [email protected]; informando no campo “Assunto” a classificação e o nome completo do candidato, e o texto “ADMISSÃO DIREITO CAPITAL 2022”. No corpo do e-mail é preciso informar o nome completo do candidato e o telefone (whatsapp), a área de afinidade em que o estudante gostaria de realizar suas atividades (Cível, Criminal, Família, Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal e Varas Especializadas), e preferência de localidade de fórum para lotação. Em anexo, é necessário incluir todos os documentos listados em arquivo único, na extensão “.pdf”, nomeado como “Documentos para admissão”.

Cabe ao estudante coletar a assinatura e o carimbo da instituição de ensino, no prazo máximo de sete dias úteis, e assinar de forma legível no campo “estagiário” e devolver o documento digitalizado com as respectivas assinaturas para o e-mail [email protected] antes da data de início de seu contrato.

O número de matrícula institucional, que é a confirmação de que todos os procedimentos foram realizados em conformidade, será encaminhado ao estudante via e-mail e o estudante só poderá iniciar as atividades de estágio após receber este número.

No caso de estudante que esteja desenvolvendo atividades em outro órgão público, no mesmo horário do estágio, não será possível a admissão, devido à incompatibilidade de cadastro no sistema da Prodam.

O preenchimento das vagas é feito conforme a ordem de classificação final e a disponibilidade. Os candidatos que não foram convocados devem aguardar o surgimento de outras vagas durante a validade da seleção pública.