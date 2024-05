Urgente: Governo Federal adia Concurso Unificado em todo país

O governo federal decidiu adiar nesta sexta-feira (3), o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “CNU”, em todo o país.

O adiamento estava sendo avaliado pela equipe ministerial do governo, diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, provocada por fortes chuvas que assolam a região.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, cuja pasta está a frente na organização do concurso, chegou a consultar o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre as providências jurídicas que podem ser tomadas sobre o caso.

Redação AM POST