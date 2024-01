Chanceleres da Venezuela e Guiana vêm ao Brasil para discutir o Essequibo

Os chanceleres Hugh Todd, representando Guiana, e Yván Pinto, representando a Venezuela, estarão no Brasil na quinta-feira, dia 25, para discutir a disputa territorial que envolve o Essequibo, área reivindicada pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Em 3 de dezembro, Maduro anunciou que um referendo em seu país indicou que a maioria da população aprova a invasão do território disputado há mais de um século. Onze dias depois, Maduro e o presidente Irfaan Ali, de Guiana, assinaram uma declaração comprometendo-se a resolver o impasse sem recorrer ao uso da força.

O governo brasileiro expressou seu apreço pelo compromisso da Guiana e da Venezuela com o diálogo em curso, facilitado por atores e mecanismos regionais. O Itamaraty ressaltou ainda o espírito de integração que motiva os países da América Latina e do Caribe para consolidar a região como uma zona de paz, cooperação e solidariedade.

O território em questão, o Essequibo, é rico em minérios e pedras preciosas e está sob controle da Guiana desde a independência do país em 1966, anteriormente administrado pelo Reino Unido. A Venezuela reivindica a área com base em argumentos históricos, alegando que pertencia ao Império Espanhol e que os holandeses nunca ocuparam a região a oeste do rio Essequibo. A disputa remonta ao período em que a área era parte da Grã-Colômbia, antes da independência venezuelana.