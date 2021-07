“A melhor vacina é aquela que está no braço”, diz titular da Semsa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, que acompanhou a vacinação do novo público a partir de 24 anos de idade no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no Distrito Industrial 1, na zona Sul, destacou o compromisso da prefeitura em garantir vacina para todos os manauenses e lembrou que os imunizantes disponibilizadas para combater a Covid-19 no Brasil têm eficácia comprovada, são resultantes de pesquisa rigorosa e passaram por análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Essas vacinas são seguras e por isso é necessário receber a que está disponível. A melhor vacina é aquela que está no braço”, assinalou.

A vacinação segue nesta quarta-feira, 7, no horário das 9h às 16h nos sete pontos de vacinação da Semsa, estrategicamente localizados em todas as zonas da cidade.

Shádia Fraxe enfatizou que a decisão de avançar na vacinação para novos grupos é tomada de forma responsável, obedecendo à disponibilidade de imunizantes. “Nós conseguimos avançar mediante a chegada de novas doses e o nosso termômetro para contemplar novos grupos é a procura da população pelas vacinas e o número de remanescentes. A partir desses dados, fazemos os cálculos para avançar na oferta do imunizante”, esclareceu.

Segunda dose

A secretária voltou a reforçar a importância de completar o ciclo de proteção contra a Covid-19 com a segunda dose da vacina e destacou a colaboração do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que tem prestado um apoio fundamental na busca ativa das pessoas que não compareceram nos postos na data sinalizada no cartão de vacinação para receber a segunda dose.

“Nós temos o apoio dos servidores municipais que estão no CCC fazendo ligações e por meio de uma escuta qualificada estão checando os motivos que levaram as pessoas a não completarem a sua proteção. A partir desse contato é feito todo um trabalho de sensibilização e orientação para que o esquema vacinal seja concluído”, explicou.