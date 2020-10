A verdadeira história por trás do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes

Redação AM POST

Inaugurado no dia 13 de abril, durante o pico de casos de coronavírus em Manaus, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes nasceu de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus com a iniciativa privada, por meio do grupo Samel e instituto Transire. A unidade foi implantada em apenas quatro dias nos prédios de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

Para agilizar o processo de abertura do hospital o mais rápido possível a Transire doou tomógrafo, a Samel doou R$ 1 milhão e mais empresas também doaram como parte da parceria público – privada formalizada, na época, com a prefeitura de Manaus.

Continua depois da Publicidade

As obras iniciaram no dia 9 de abril. Em tempo recorde, a primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1), com 18 leitos, foi montada e aparelhada em quatro dias no espaço onde funcionaria o refeitório da escola. No dia 13, recebeu os primeiros pacientes.

No início, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes foi coordenado pelo então deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD). A unidade hospitalar também contou com a famosa Capsula vanessa, de baixo custo e criada pelo grupo Samel. Depois o hospital passou por uma transição, sendo gerido, integralmente pela prefeitura.

Ao todo, foram 71 dias de funcionamento, resultando na recuperação de 611 pacientes curados de Covid-19, o que representa 81% de êxito no tratamento no espaço.