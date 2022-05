Abril teve os menores indicadores de casos e óbitos por Covid-19 desde janeiro de 2022

Redação AM POST

Com reduções significativas nos números de casos e óbitos por Covid-19, abril foi o mês com os menores indicadores da doença desde janeiro de 2022, no Amazonas. Conforme dados coletados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a diminuição chega a 770% de janeiro a abril, enquanto as mortes causadas pelo vírus caíram 96,6% em quatro meses.

Continua depois da Publicidade

Em janeiro deste ano, o número de casos confirmados chegou a 96.063, no entanto, com o avanço da vacinação realizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Manaus, a quantidade caiu para 836 em abril, representando uma queda de 770%. O mesmo cenário de redução se repetiu para as mortes pela doença.

Enquanto em janeiro deste ano, 121 pessoas foram a óbito pela Covid-19, em abril quatro vidas foram perdidas para a doença.

O secretário de Estado da Saúde, Dr. Anoar Samad, afirmou que a vacinação é a principal responsável pela queda no número de casos e de mortes.

Continua depois da Publicidade

“O cenário positivo que vivemos é graças a vacinação contra a Covid-19 e precisamos que a população continue procurando os postos para completar o esquema vacinal. Hoje já temos a segunda dose de reforço para todos os profissionais de saúde e pessoas acima de 50 anos, então faça o quanto antes a sua vacinação para que possamos continuar avançando no combate à pandemia”, afirma o secretário de estado de Saúde, Dr Anoar Samad.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, disse que os indicadores são positivos, porém o alerta precisa ser mantido. “A população não pode baixar a guarda, e acreditar que o perigo passou, o vírus SARS-CoV-2 permanece circulando no Estado, país e mundo e nós da Saúde estamos atentos para o surgimento de novas variantes, por tanto é tão importante a adesão da vacinação contra à Covid-19”, avaliou.