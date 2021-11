Amazonas amplia vacinação da 3ª dose contra a Covid para pessoas de 50 a 59 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A dose de reforço contra a Covid-19 foi ampliada para faixa etária de 50 a 59 anos no Amazonas. Pessoas que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina ou dose única, no intervalo de cinco meses, podem procurar os pontos de vacinação nos municípios. A ampliação está prevista na nota técnica informativa nº 87/2021 publicada nesta quinta-feira (04/11), que pode ser acessada pelo link: https://bit.ly/3CLyPjC.

“Reduzimos a idade para dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Antes era acima de 60 anos, nós reduzimos para acima de 50 anos. Você que tem 50 anos ou mais e tomou a sua segunda dose ou a dose única há mais de cinco meses, não é mais seis meses, pode se dirigir aos postos de vacinação e fazer a sua terceira dose”, anunciou o secretário de estado de saúde (SES-AM), Anoar Samad, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Conforme a nota, a liberação da faixa etária considerou a necessidade de ampliação das coberturas vacinais de primeira, segunda dose e melhoria na adesão na estratégia de dose de reforço. O perfil de casos novos e internações de Covid-19 são de pessoas de idades mais avançadas, seguido da faixa etária de 50 a 59 no estado. Além do comunicado de risco do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância de notificação dos casos confirmados da variante Delta e Mu no Amazonas.

Para reforçar a aplicação da 3ª dose ou de reforço em servidores e profissionais de saúde, a SES-AM iniciou a oferta da vacina nas unidades de saúde da rede estadual. A intensificação iniciou no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na quarta-feira (03/11), e será ampliada para as demais unidades da rede estadual a partir do cronograma que está sendo elaborado pela secretaria.

Documentos

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.

Vacina Amazonas – Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Estado realiza uma nova estratégia de imunização em shoppings centers, a partir deste fim de semana (06/11 e 07/11). Equipes de saúde estarão nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda doses em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para idosos e em profissionais de saúde.

A ação Vacina Amazonas, coordenada pela SES-AM, acontece em cinco shoppings: Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, Shopping Grande Circular e Amazonas Shopping.