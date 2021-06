Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas apresenta estabilidade na transmissão de Covid-19, tendo a taxa de transmissibilidade, conhecida como R, de 0,98. Ou seja: a cada 100 pessoas doentes pelo novo coronavírus, outras 98 são infectadas.

Apesar do cenário epidemiológico estável, o estado permanece na fase 3 (laranja), de risco moderado, e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta para que sejam mantidas todas as medidas de prevenção, incluindo a vacinação contra a Covid-19.

Dados consolidados pela Sala de Situação de Saúde, instalada na FVS-AM, apontam que o Amazonas apresenta uma média de 500 novos casos confirmados de Covid-19 diariamente.

Até esta terça-feira (29/06), 1,9 milhão de doses contra a Covid-19 já foram aplicadas. São 69,6% da população contemplada com a vacina que já tomaram a primeira dose, sendo que 40,8% destas já vacinaram com a segunda dose.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, alerta que a população busca a dose de vacina contra Covid-19, que é a principal ferramenta para que o número de casos confirmados reduza no estado. “Fazemos um apelo para que a população se vacine independentemente da vacina disponível no posto de vacinação”, afirmou.

A diretora técnica da FVS-AM, Tatyana Amorim, aponta que a vacinação contra Covid-19 está avançando com a realização dos mutirões de imunização. “Precisamos que essa estabilidade não evolua para um aumento no número de casos e demais indicadores da Covid-19 no Amazonas. Então, fazemos um apelo para que todos os elegíveis para a vacinação busquem se vacinar para que possamos reduzir as transmissões”, apontou Tatyana.

Vacina Amazonas – Nesta terça-feira (29/06), o Amazonas realiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), o mutirão Vacina Amazonas, para o público com idade a partir dos 28 anos, na capital do estado.

No último sábado (26/06), 5.108 pessoas com 22 anos ou mais receberam a primeira dose em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), durante o mutirão Vacina Amazonas, realizado pelo Estado em parceria com o Município. Em Manacapuru e Novo Airão, pelo Vacina Amazonas, 8.240 doses foram aplicadas no público a partir dos 25 anos de idade.

Na primeira edição do Vacina Amazonas em Manaus, 141 mil pessoas acima dos 40 anos receberam a primeira dose da vacina.

