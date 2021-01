Amazonas avançou da fase vermelha para a roxa na pandemia, diz presidente da FVS-AM

Redação AM POST

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, disse nesta segunda-feira (4), que o Amazonas está na fase de ‘alerta roxa’, considerada como ‘muito alta’, a maior na escala que mede os riscos da pandemia. Ela e o o governador Wilson Lima (PSC) receberam hoje a representante do ministério da Saúde, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), Mayra Pinheiro, que cumpre agenda em Manaus.

“A nossa análise de risco está apontando que nós estamos num nível alto. Portanto, nós saímos da fase vermelha e estamos na fase roxa. Tivemos um crescimento entre novembro e dezembro de 120% do número de casos em Manaus onde passamos de 1.573 caos para 3.452 casos em um crescimento de 47% no número de casos do Estado indo de 3.690 casos no início de novembro para 5.431 no final de dezembro. Hoje nós temos uma média móvel de 700 casos novos todos os dias. Com relação aos óbitos, nós tivemos um crescimento nos últimos 14 dias de 66% na média móvel desses óbitos. Em uma semana passamos de 86 óbitos na penúltima semana para 99 óbitos na semana passada”, afirmou Rosemary Pinto.

De acordo com ela, o crescimento no número de internações nas unidades privadas de Manaus nos últimos 14 dias foi de 163%.

Ainda segundo Rosemary, além das internações por Covid-19, contribuíram para esse aumento nas buscas por leitos outras doenças respiratórias, comuns ao período chuvoso do Amazonas.

“Temos um período sazonal de outras síndromes respiratórias. Estamos verificando a incidência de rinovírus juntamente com sintomas da Covid, onde algumas pessoas sentem os sintomas do novo coronavírus e que podem ser diagnosticadas erroneamente com a doença errada. Nos próximos meses vamos começar a ter também a circulação de H1N1 e vírus como o da dengue, zica, rotavírus, entre outros, que podem aumentar o número de internações”, disse.