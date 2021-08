Amazonas confirma terceira dose contra a Covid para dia 15 de setembro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, confirmou, nesta quarta-feira (25/08), a intenção do Ministério da Saúde (MS) em aplicar a terceira dose de vacina contra a Covid-19 para idosos e indivíduos imunossuprimidos. De acordo com o MS, as doses para essa etapa devem começar a ser enviadas aos estados a partir de 15 de setembro.

Continua depois da Publicidade

A dose de reforço era um apelo das secretarias estaduais de saúde, já manifestada ao Ministério da Saúde por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e foi sinalizada pelo ministro Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira.

“O Ministro da Saúde, atendendo a uma solicitação dos especialistas, dos pesquisadores, dos cientistas e solicitação dos secretários de estado de saúde, divulgou hoje uma excelente notícia que, a partir de 15 de setembro, irá disponibilizar vacinas para a realização da terceira dose em grupos prioritários”, disse o médico Anoar Samad.

O secretário de saúde do Amazonas ressalta que pesquisas científicas apontam a necessidade de uma dose de reforço contra a Covid-19. “Isso é importante porque alguns trabalhos mostram que os anticorpos, com o passar dos meses, nesses grupos prioritários, podem estar com níveis reduzidos, podendo levar as pessoas a sofrer uma nova infecção por alguma nova variante ou as pessoas que não tiveram podem ter a doença”, explicou Anoar Samad.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o MS, a vacinação com a terceira dose será destinada a todos os indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para pessoas acima de 70 anos vacinadas há seis meses.

Segundo o secretário de saúde, o Estado deve receber o comunicado oficial do MS, por meio de Nota Técnica do órgão, com as recomendações sobre a estratégia de vacinação, bem como o envio de doses para essa finalidade e o público-alvo da campanha.

Continua depois da Publicidade

“Então é um passo importante, ainda não sabemos quais são os imunizantes, o Ministério da Saúde vai informar quais são e também qual a quantidade que vai vir para o Estado do Amazonas, para nós sabermos a faixa etária, quando e como serão aplicadas essas doses”, afirmou.

Foto: Secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad. Fotógrafo: Rodrigo Santos/SES-AM