Amazonas entra na Fase Verde e tem a menor taxa de letalidade da Covid do país

Redação AM POST

O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Amazonas decidiu, nesta terça-feira (23/03), recomendar a não obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados no estado. A recomendação entra em vigor hoje e complementa decisão anterior que já havia desobrigado o uso em ambientes abertos. O colegiado também decidiu encerrar as atividades do comitê, que poderá ser reativado a qualquer momento pelo governador Wilson Lima.

O monitoramento dos indicadores da pandemia, tanto de vigilância epidemiológica quanto da rede assistencial, permanece sendo feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). “Vamos continuar monitorando, a pandemia ainda não acabou. Essa é uma nova fase”, disse o secretário da SES-AM, Anoar Samad.

“Nós temos números epidemiológicos favoráveis, os números de internações diminuíram significativamente. O estado do Amazonas tem a menor taxa de letalidade do país. Estamos recomendando a desobrigação do uso de máscara, mas é importante que as pessoas entendam, e nós vamos continuar vacinando, que a vacina é a arma mais importante contra a Covid-19”, disse o governador.

Baixo risco

Conforme dados da Matriz de Avaliação de Risco da Covid-19, elaborada pela FVS-RCP, o Amazonas entrou na Fase Verde, com risco muito baixo para a doença. A matriz considera seis indicadores, analisados nos últimos 14 dias: previsão de esgotamento de leitos de UTI; variação do número de óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave); mortalidade por SRAG; variação do número de casos de SRAG; incidência de casos por SRAG; e taxa de positividade para Covid19.

O Amazonas é o último do país no ranking de letalidade, com 0,2 – a taxa considera a proporção entre o número de mortes pela Covid-19 e o número total de casos positivos. São Paulo, onde o uso de máscara está desobrigado incluindo em locais fechados, apresenta taxa de letalidade igual a 1,6. O Amazonas tem a segunda menor taxa de mortalidade do país, com 7,5, sendo a média nacional igual 18,2. Os dados são do Ministério da Saúde.

Quanto às internações por Covid-19, a SES-AM aponta que a ocupação de leitos clínicos está em 12% e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em 22%. Hoje, 58 municípios do Amazonas não têm registro de internações por Covid-19.

Recomendação

O comitê recomenda, ainda, que devem seguir usando máscara quem tem mais de 70 anos, imunossuprimidos e pessoas que apresentam sintomas gripais.

Vacinação

Segundo a FVS-RCP, o Amazonas apresenta 81% de cobertura vacinal com segunda dose e 35,6% com a primeira dose de reforço.

“Para que nós continuemos avançando, para não retroceder, é importante que todos também façam a sua parte e se vacinem. Nós temos aí todos os imunizantes disponíveis em todo o estado do Amazonas. Então procure um posto de saúde”, disse a diretora-presidente presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.