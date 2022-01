Amazonas inclui uso da vacina Coronavac para crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), incluiu o uso de vacina Coronavac para imunização de crianças com idade de 6 a 17 anos. A orientação atende recomendação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS) e está oficializada na Nota Informativa nº 06/2022, disponível em: https://bit.ly/3Iz9Oup.

Por meio da nota informativa, a FVS-RCP orienta os gestores municipais de saúde, com base nas orientações do MS, que a vacinação com Coronavac contra Covid-19, para crianças de 6 a 17 anos, deve ser realizada após intervalo de 15 dias após a aplicação de outras doses de vacinas do calendário infantil de rotina.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, adverte que a exceção da vacinação contra Covid-19 com Coronavac são crianças com 5 anos de idade e as crianças imunossuprimidas de qualquer idade. “Essas crianças devem ser vacinadas apenas com a vacina pediátrica da Pfizer. As demais crianças podem ser vacinadas com Coronavac atendendo recomendação do Ministério da Saúde”, afirma.

A nota informativa destaca que a vacinação é de início imediato a partir do estoque de doses já disponíveis nos municípios. “Os municípios dispõem de doses da Coronavac nos estoques. Pais e responsáveis de crianças de 6 a 17 anos têm o direito de buscar a aplicação dessas doses nos postos de vacinação para quem tem entre 6 e 17 anos”, acrescenta Tatyana.

A nota informativa também alerta que as equipes de saúde dos postos de saúde e hospitais infantis estejam atentas para atender e captar eventuais eventos adversos pós-vacinais. Quaisquer ocorrências médicas indesejadas, após o uso da vacinação, devem ser notificadas, pelos pais ou responsável da criança, à unidade de saúde mais próxima da residência da criança ou pelas equipes de saúde que atuam diretamente nas salas de vacinação ao Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.