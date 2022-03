Amazonas libera eventos com 100% da capacidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Estado, em reunião nesta sexta-feira (11/03), decidiu que eventos estão liberados sem restrição de horário e de ocupação, inclusive eventos esportivos em estádios. A recomendação é que o público esteja com o esquema vacinal atualizado. Eventos em espaços públicos do Estado, como Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques, podem passar pela avaliação do comitê.

Os profissionais também decidiram recomendar às prefeituras do Amazonas que autorizem a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos. A orientação leva em conta os índices epidemiológicos, que registram queda em internações e de número de infectados e óbitos pela doença no estado.

O decreto com a recomendação será assinado hoje pelo governador Wilson Lima e entra em vigor assim que publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O comitê também recomendou que pessoas acima de 60 anos mantenham o uso de máscaras. Pessoas nessa faixa de idade são maioria entre internados com casos de Covid-19 mais graves. Em 20 dias, o grupo irá avaliar a possibilidade de desobrigar o uso de máscara também em locais fechados.

“É importante que as pessoas usem esse momento de forma responsável e também com prudência, nós não podemos colocar aquilo que a gente conquistou a perder, nós não podemos retroceder, cada um tem que fazer a sua parte. Se, em algum momento, a gente observar uma mudança no quadro, aumento de internações, aumento de óbitos, a gente não tem a menor dúvida da decisão que a gente tem que tomar, que é retroceder com as flexibilizações”, frisou o governador.

Hoje, a cobertura vacinal no Amazonas está em 80,9% com segunda dose e 33,7% com o esquema vacinal com dose de reforço, considerando a população elegível para vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus, aponta a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).