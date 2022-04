Amazonas não registra de óbito de Covid-19, nesta terça-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 745, informa o diagnóstico de 39 novos casos de Covid-19, totalizando 581.874 casos da doença no estado. Não houve registro de óbito no estado, onde constam 14.157 mortes pela Covid-19.

Continua depois da Publicidade

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). E podem ser acessadas no site da FVS-RCP através do endereço www.fvs.am.gov.br.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (18/04), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 210 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,04% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 20 pacientes, sendo 16 em leitos clínicos (1 na rede privada e 15 na rede pública), 4 em UTI na rede pública.

Continua depois da Publicidade

A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 20 pacientes internados, 7 não foram vacinados, 9 têm esquema vacinal incompleto e 4 têm esquema vacinal completo.

No boletim consta, também, que há outros 2 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Continua depois da Publicidade

Municípios

Dos 581.874 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (19/04), 290.603 são de Manaus (49,94%) e 291.271 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 22 novos casos confirmados. No interior, os 07 municípios que têm casos novos são: São Gabriel da Cachoeira (7), Jutaí (4), Maués (2), Amaturá (1), Coari (1), Manacapuru (1), São Paulo de Olivença (1).

Continua depois da Publicidade

Óbitos

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.702 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.467.