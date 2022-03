Amazonas não registra mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 696, informa o diagnóstico de 85 novos casos de Covid-19, totalizando 573.662 casos da doença no estado.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Os dados podem ser acessados pelo site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

Segundo consta no boletim, não ocorreu óbito pela Covid-19 nas últimas 24 horas, mas foram confirmados 2 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.121 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (28/02), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 3.883 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,68% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 71 pacientes, sendo 40 em leitos clínicos (3 na rede privada e 37 na rede pública), 28 em UTI (4 na rede privada e 24 na rede pública) e 3 em sala vermelha.

A situação vacinal dos 68 pacientes internados em leitos clínicos e de UTI com Covid-19 em Manaus aponta que 37 não foram vacinados, 16 têm esquema vacinal incompleto e 15 têm esquema vacinal completo.

No boletim consta também que há outros 9 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Municípios – Dos 573.662 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (1º/03), 283.432 são de Manaus (49,41%) e 290.230 do interior do estado (50,59%).

A capital, Manaus, tem 81 novos casos confirmados. No interior, os 4 municípios que têm casos novos são Humaitá (1), Ipixuna (1), Itacoatiara (1) e Tonantins (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.680 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.441. Há dois novos óbitos em Manaus.

Medidas preventivas contra a Covid-19 – O uso da máscara de proteção facial, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou com o uso de álcool em gel, e a adesão do grupo prioritário na Campanha de Nacional de Vacinação contra a Covid-19 são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no estado.