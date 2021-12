Amazonas recebe 12,3 mil doses de vacinas da Janssen contra a Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (09/12), 12,3 mil doses da vacina contra a Covid-19 Janssen. As remessas integram os lotes da 142ª e 143ª pauta de distribuição do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. As doses são destinadas à segunda dose do imunizante destinado para Manaus e os municípios da Região Fronteiriça.

O carregamento chegou às 11h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e foi escoltado por uma equipe da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde as doses são armazenadas.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.