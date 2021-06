Amazonas recebe 21.800 doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na tarde desta sexta-feira (18/06), uma remessa de 21.800 doses da vacina CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunização (PNI), e fazem parte da 35ª pauta de distribuição.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) deve emitir uma nova nota técnica para a aplicação das novas doses, tendo em vista o avançado estágio de vacinação no estado do Amazonas.

O novo lote de vacinas foi transportado de Guarulhos (SP) para Manaus (AM) pelo voo LA 3182, da companhia aérea LATAM. Após o desembarque, as vacinas foram transportadas com escolta de agentes da Polícia Federal até a sede da FVS-AM, onde foram armazenadas por servidores do órgão em freezers containers.

Doses aplicadas – Segundo o boletim diário da FVS-AM, divulgado na noite desta quinta-feira (17/06), o estado do Amazonas já aplicou 1.632.296 doses e vacinado 75% da população, com a primeira dose dos imunizantes.

Municípios – No interior do Amazonas, 687.914 doses foram aplicadas, correspondendo a 42% do total. Entre os municípios com mais vacinas aplicadas estão Parintins (46.793), Itacoatiara (35.625) e Benjamin Constant (29.562).

Vacina Amazonas – Para intensificar a vacinação no interior do estado, o Governo do Amazonas realizará, neste final de semana, mais dois mutirões de vacinação nos municípios de Novo Airão e Manacapuru. No dia 26/06 será a vez do município de Parintins. As ações são a continuação da grande mobilização de vacinação, ocorrida em Manaus, no último final de semana (12 e 13/06).