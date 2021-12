Amazonas recebe 22 mil doses da vacina da Janssen

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), recebeu, nesta segunda-feira (13/12), 22 mil doses de vacina contra Covid-19 da Janssen. A remessa faz parte da 146ª pauta de distribuição de imunizantes do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19.

O lote chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 11h, e foi escoltado por equipe da Polícia Federal até a sede da FVS-RCP, onde os imunizantes foram contabilizados e armazenados.

O carregamento atende a dose de reforço para o público que já havia tomado uma dose da Janssen e será distribuído pelo Programa Nacional de Imunização no Amazonas.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização no Amazonas apontam que 5.205.283 doses foram aplicadas em todo o estado até domingo (12/12), sendo 2.723.261 de primeira dose, 2.129.445 de segunda dose, 55.605 com dose única e 296.972 de dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).