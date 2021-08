Amazonas recebe 84.650 novas doses de vacina contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado (07/08), o Governo do Amazonas recebeu novos lotes de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, foram recebidas 84.650 doses dos imunizantes AstraZeneca/FioCruz, Pfizer/BioNtech e Janssen/Johnson & Johnson. Com as doses, o Governo do Estado irá dar continuidade à campanha de vacinação, que já imunizou mais de 2 milhões de amazonenses com ao menos a primeira dose.

As duas primeiras remessas chegaram por volta das 9h40, a bordo do voo 3733 da empresa Latam Linhas Aéreas, que aterrissou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O carregamento conta com 52.650 doses da vacina Pfizer e 1.300 doses do imunizante Janssen. A terceira e última remessa do dia desembarcou em Manaus por volta das 11h45, contendo 30.700 doses da vacina AstraZeneca.

Com escolta da Polícia Federal, as doses da vacina Pfizer foram transportadas para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC. Já as doses de Janssen e AstraZeneca foram levadas até à sede da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Pinto Costa (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

O público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do MS, e conforme as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Mais vacinas – Com a chegada das novas remessas, somente nesta semana, o Governo do Estado recebeu um total de 146.140 doses de vacinas contra a Covid-19. Na quarta-feira (04/08) foram entregues 18.200 doses de CoronaVac/Butantan. Na quinta-feira (05/08), outras 43.290 doses de Pfizer chegaram ao Amazonas.

Na quarta-feira (04/08), o Governo do Amazonas recebeu outro carregamento com 18.200 vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac/Butantan. Ao todo, foram 61.490 novas doses recebidas pelo estado esta semana.