Amazonas recebe 9.360 doses de vacinas Pfizer

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na tarde desta quinta-feira (03/06), um carregamento com 9.360 doses de vacinas do tipo Pfizer/Comirnaty. O novo lote deverá atender a Nota Informativa elaborada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que determina que sua aplicação atenda a todos os 28 grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI), além de dar continuidade a vacinação de pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades.

A nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde (MS), chegou a Manaus a bordo de uma aeronave da empresa Latam Linhas Aéreas, por volta das 14h45. O procedimento de retirada foi acompanhado por agentes da Polícia Federal (PF) e técnicos da FVS. A carga seguiu escoltada até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC, e onde foram contabilizadas e armazenadas.

Nota Técnica

De acordo com a Nota Informativa n° 37/2021/FVS-AM, publicada pela FVS nesta quinta-feira, as doses deverão contemplar todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) e atender parte do público abaixo de 60 anos sem comorbidade.

Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), da FVS-AM, apontam que 1.257.050 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (02/06), sendo 792.920 de primeira dose e 464.130 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM, por meio do link https://bit.ly/3vMV4lU.

As informações consolidadas são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. O detalhamento das doses aplicadas por grupo prioritário está disponível no site da FVS-AM.