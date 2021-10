Amazonas recebe 92.430 doses de vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (11/10), o Governo do Amazonas recebeu um novo lote de vacina contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, foram entregues 92.430 doses do imunizante Pfizer/BioNTech.

O carregamento chegou a Manaus por volta das 14h50, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a bordo do voo 3182 da empresa Latam Linhas Aéreas e foi recebido por agentes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Escoltado pela Polícia Federal, o lote seguiu para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 4.201.880 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (10/10), sendo 2.559.019 de primeira dose, 1.572.110 de segunda dose, 49.627 com dose única e 21.124 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Vacina Premiada – As inscrições da campanha Vacina Premiada, que sorteará um total de 3 mil ingressos para a partida entre Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia, se encerram às 23h59 desta segunda-feira (11/10). O último sorteio será realizado na terça-feira (12/10).

Para concorrer aos ingressos, é preciso morar no Amazonas e estar com o ciclo de imunização contra a Covid-19 regularizado. Poderão participar as pessoas que tiverem tomado as duas doses ou dose única da vacina, e aquelas que receberam a segunda dose 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro.

Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do Governo do Estado e no site da Vacina Premiada(www.vacinapremiada.am.gov.br).