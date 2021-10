Amazonas recebe dois novos lotes com 133.050 doses de vacinas contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas recebeu mais 133.050 doses de vacinas contra a Covid-19. As remessas de imunizantes dos tipos Pfizer/BioNtech e AstraZeneca/Fiocruz foram desembarcadas na capital na sexta-feira (1°/10) e neste sábado (02/10), enviadas pelo Ministério da Saúde.

O primeiro carregamento chegou a Manaus na sexta-feira (1º/10), às 13h50, com 39.450 imunizantes do tipo AstraZeneca. O segundo foi desembarcado neste sábado (02/10), às 15h30, com 93.600 doses do tipo Pfizer. Os dois lotes desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e darão continuidade à campanha Vacina Amazonas.

Escoltados pela Polícia Federal, o lote das vacinas AstraZeneca foi encaminhado para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); enquanto o lote das vacinas da Pfizer foi transportado para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Pfizer – A vacina Pfizer vem sendo o imunizante aplicado como terceira dose no mutirão Vacina Amazonas, na sexta-feira (1º/10) e sábado (02/10), garantindo o reforço vacinal contra a Covid-19, independentemente de qual vacina foi utilizada em doses anteriores. Profissionais da saúde afirmam que o tipo é totalmente seguro e recomendado para os grupos selecionados, no caso os profissionais de saúde a partir de 40 anos, idosos acima de 60 anos e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

“Nós temos estudos que comprovam, não é aleatório, que a terceira dose, independentemente da vacina que a pessoa tomou na 1ª e 2ª doses, agora é Pfizer, totalmente segura, totalmente recomendada, com estudos que comprovam a eficácia dela. Nós precisamos que a população venha tomar a sua dose”, afirmou Fabiana Maciel, chefe do departamento de Urgência e Emergência da SES-AM.

Vacina Amazonas – O Governo do Amazonas realiza, em parceria com a Prefeitura de Manaus, um novo mutirão Vacina Amazonas neste sábado (02/10). O mutirão tem como principal objetivo aplicar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde a partir de 40 anos e pessoas a partir de 60 anos, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses (ou até 1º /04), e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

Também serão disponibilizadas a primeira e a segunda doses para pessoas com 12 anos ou mais. Serão seis pontos estratégicos das 9h às 18h no sábado, além dos postos das unidades básicas de saúde (UBS), da Prefeitura de Manaus, que atendem das 9h às 16h.

Pontos estratégicos – Os pontos com horário estendido são: Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus (drive-thru), CECF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

