Amazonas recebe mais 106 mil vacinas contra Covid-19

Redação AM POST

O Amazonas recebeu 106 mil doses de vacinas contra Covid-19, nesta terça-feira (08/03), sendo 32,7 mil do laboratório Janssen, 34,8 mil da Pfizer pediátrica (destinadas a crianças de 5 a 11 anos) e 38,5 mil da Astrazeneca. Os imunizantes chegaram, em voos comerciais, pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

As vacinas foram transportadas, com escolta, à sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde a equipe técnica da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) recebeu os lotes e realizou a conferência dos quantitativos de doses.

Após a conferência, as doses dos imunizantes foram armazenadas em câmara fria da FVS-RCP. A distribuição das vacinas ocorre após emissão de nota informativa com o documento que indica o quantitativo de doses da remessa para cada município com base na quantidade de doses enviadas pelo PNI ao Amazonas. O agendamento é realizado pelas secretarias municipais de saúde junto à FVS-RCP.

Os municípios do estado possuem doses de vacina contra a Covid-19 que foram distribuídas pela fundação, sendo de responsabilidade das prefeituras a operacionalização da campanha de vacinação contra a infecção.

Vacinômetro – Dados parciais do PNI destacam que 6.475.612 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (08/03), sendo 3.042.454 de primeira dose, 2.453.401 de segunda dose, 59.922 com dose única, 919.165 de 1ª dose de reforço e 670 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.