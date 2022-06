Amazonas recebe mais 70 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (13/06)

Redação AM POST

O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (13/06), mais 70 mil doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. As doses são do imunizante Astrazeneca e destinadas a dar andamento à campanha de vacinação contra o novo coronavírus no estado.

A remessa chegou por volta de 11h a Manaus, por voo comercial, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste da capital, de onde foi transportada, sob escolta, para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A quantidade de doses enviada pelo Governo Federal foi conferida pela coordenação estadual do PNI no Amazonas, na FVS-RCP, em Manaus, e armazenada em câmara de frio. A vacina é destinada a dar andamento às campanhas municipais de vacinação contra a Covid-19 e as doses são distribuídas mediante agendamento das prefeituras municipais, por meio das secretarias municipais de saúde.

Remessas

O PNI no Amazonas recebeu outras 385.300 doses de vacina contra a Covid-19 neste mês de junho para dar continuidade às campanhas de vacinação contra a infecção. Foram 280 mil doses de Astrazeneca no dia 10 de junho, e 105.300 de Pfizer, no dia 9.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 7.206.022 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (13/06), sendo 3.173.325 de primeira dose, 2.633.239 de segunda dose, 63.051 com dose única, 1.223.564 de 1ª dose de reforço e 112.843 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.