Amazonas recebe mais 88.250 doses de vacinas contra a Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Amazonas recebeu, na noite desta terça-feira (25/05), mais 88.250 doses de vacinas contra a Covid-19, do tipo AstraZeneca/FioCruz. Esta foi a 24ª remessa enviada ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Com o novo lote, o Amazonas soma 2.206.410 doses recebidas, desde o início da campanha de imunização.

As vacinas chegaram divididas em oito volumes, em aeronave que pousou por volta das 23h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Após o desembarque, que foi acompanhado por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM); e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde; o carregamento foi escoltado por agentes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-AM, para contabilização e armazenamento.

Vacinação – O Amazonas alcançou, nesta terça-feira (25/05), a marca de 1.173.079 doses aplicadas em todo o estado, sendo 742.892 de primeira dose e 430.187 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do https://bit.ly/3uj6Xys.

Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta terça-feira, a capital, Manaus, aplicou 636.758 doses de vacinas.

* Com informações da assessoria de imprensa