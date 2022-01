Amazonas recebe mais 96.900 doses de vacinas da Pfizer pediátrica e adultos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), recebeu, na manhã desta quarta-feira (26/01), 96.900 doses de vacina contra Covid-19. Das doses recebidas, 50.100 são da Pfizer pediátrica (rótulo laranja), destinada à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, e 46.800 são da Pfizer que atende a população de 12 anos ou mais (rótulo roxo).

As remessas chegaram ao Amazonas por meio do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram transportadas, com escolta, até a sede da FVS-RCP, em Manaus. A quantidade de imunizantes é conferida por equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas, coordenado pela FVS-RCP no estado.

No PNI, as doses são armazenadas, e o Governo do Amazonas realiza a dispensação o mais rápido possível. A distribuição das doses aos municípios ocorre após emissão de nota informativa que inclui o quantitativo de doses destinadas a cada secretaria municipal de Saúde. A quantidade é calculada com base no volume de vacina enviado pelo Ministério da Saúde.

Imunização infantil – A quantidade de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19 é informada pelas secretarias municipais de Saúde de cada cidade. Especificamente para o público infantil, até esta terça-feira (25/01), segundo dados informados por onze municípios à FVS-RCP, 2.077 crianças com idade entre 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina da Pfizer pediátrica.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.