Amazonas recebe mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Estado recebeu, nesta quarta-feira (03/11), uma nova remessa com 102.960 doses de vacinas contra a Covid-19. O carregamento enviado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), é do tipo Pfizer/BioNtech e dará continuidade à campanha de vacinação no Amazonas.

O lote chegou à capital amazonense em voo comercial da Latam Linhas Aéreas, desembarcado às 11h05, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus. O lote foi recebido por agentes da Fundação de Vigilância e Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Escoltado pela Polícia Federal, o lote de vacinas foi transportado para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde as vacinas foram contabilizadas e armazenadas.

A vacina Pfizer tem sido o imunizante aplicado como terceira dose. Profissionais da saúde afirmam que o tipo é totalmente seguro e recomendado para realizar o reforço da imunização nos grupos selecionados, no caso do Amazonas os trabalhadores da saúde e idosos a partir de 60 anos, que tomaram a segunda dose há seis meses ou mais; além dos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 4.544.082 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (03/11), sendo 2.615.338 de primeira dose, 1.801.389 de segunda dose, 51.593 com dose única e 75.762 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

FOTO: Lucas Silva/Secom