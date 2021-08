Amazonas recebe mais dois lotes com 93.890 doses de vacina contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (26/08), mais duas remessas trazendo, ao todo, 93.890 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), 50.600 doses de CoronaVac/Butantan; e 43.290 de Pfizer/BioNtech.

A primeira remessa, com 50.600 doses de CoronaVac, foi desembarcada por volta das 9h40, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em voo comercial da Latam Linhas Aéreas, dividida em cinco volumes. As doses foram escoltadas pela Polícia Federal para a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), para armazenamento e contabilidade.

O segundo lote chegou no aeroporto às 14h35, trazendo 43.290 vacinas Pfizer. A remessa foi levada para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Vacina Amazonas – No próximo final de semana, o Governo do Amazonas realiza mais um mutirão Vacina Amazonas em Manaus. Serão 33 horas de ação para completar o esquema vacinal contra a Covid-19 da população com 40 anos ou mais, que tenha recebido a primeira dose até 28 de junho.

O mutirão, que será realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus, terá início às 9h deste sábado (28/08) e segue até as 18h de domingo (29/08) simultaneamente na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no Centro de Convenções Vasco Vasques (primeira etapa) e no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus. Os demais pontos de vacinação da prefeitura de Manaus vão funcionar no horário habitual.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.086.035 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (25/08), sendo 2.227.909 de primeira dose, 814.474 de segunda dose e 43.652 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.