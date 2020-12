Amazonas recebe terceira remessa de respiradores enviada pelo Governo Federal

Redação AM POST

O Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (30/12), a terceira remessa de respiradores enviados pelo Ministério da Saúde (MS), que serão distribuídos nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para a ampliação de leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. O Estado recebeu 50 aparelhos nesta entrega, que, somada a remessas anteriores, totaliza 150 respiradores ofertados pelo Governo Federal, após articulação do Governo do Estado. Ainda nesta quarta, está prevista a entrega de 50 monitores, também enviados pelo MS.

Os 50 ventiladores entregues hoje foram obtidos após articulação da SES-AM, paralelamente aos equipamentos que já estavam previstos para a ampliação de leitos, segundo plano de contingência para o Período Sazonal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), iniciado pelo Estado no início de novembro. Desde novembro, o MS já havia enviado ao Amazonas outros cem equipamentos.

Os novos respiradores irão reforçar o atendimento das unidades da rede e, ainda nesta quarta-feira, serão entregues aos Serviços de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, Coroado, Zona Sul, Danilo Corrêa, Chapot Prevost e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues.

Os demais equipamentos serão distribuídos aos Hospitais e Prontos-Socorros da capital, no decorrer dos dias. Antes da distribuição, os equipamentos serão montados e calibrados pela equipe técnica da SES-AM.

“Recebemos mais esses 50 ventiladores do Ministério da Saúde, estamos fazendo todos os esforços para abrir leitos para pacientes Covid, percorrendo todas as unidades para abrir leitos onde for possível expandir a rede. Temos feito isso desde o mês de julho, nunca paramos. Mas é muito importante que cada um faça sua parte, evite aglomerações, use máscaras e nos ajude nesse trabalho”.

Aumento por fases

O plano prevê o aumento da oferta de leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares do Estado por fases. Nesta quarta-feira, o Hospital Delphina Aziz colocou em funcionamento mais dez leitos de UTI, chegando a 150 leitos desse tipo e mais 234 leitos clínicos. Na terça-feira (29/12), o governador anunciou a abertura de 27 leitos, sendo 10 de UTI e 17 leitos clínicos, para pacientes com Covid-19, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto iniciou também a reorganização de leitos para atender à crescente demanda de pacientes com suspeita de Covid-19. A unidade irá aumentar de 12 para 40 o número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), triplicando a oferta. O quantitativo de leitos clínicos Covid também será ampliado de 16 para 42, um crescimento de 160%.

No final de semana, o Hospital Platão Araújo também já havia reorganizado os fluxos de atendimento da unidade, que se tornou referência para o atendimento de urgência e emergência para pacientes com Covid-19. Nesse intervalo, 119 leitos da unidade – 89 clínicos e 30 de terapia intensiva – foram transformados em leitos exclusivos para a Covid-19 e uma nova enfermaria com 31 leitos está sendo preparada para essa finalidade na unidade.