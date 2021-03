Amazonas registra 1.247 novos casos de covid e 51 óbitos nesta sexta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 343, traz o diagnóstico de 1.247 novos casos de Covid-19, totalizando 330.010 casos da doença no estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 51 óbitos por Covid-19, sendo 14 ocorridos no dia 11/03, e 37 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.482 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira (11/03), foram registrados 14 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 36.703 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,12% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, e internados em Manaus, há 809 pacientes internados, sendo 389 em leitos (85 na rede privada e 304 na rede pública), 399 em UTI (105 na rede privada e 294 na rede pública) e 21 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 206 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 158 estão em leitos clínicos (22 na rede privada e 136 na rede pública), 36 estão em UTI (9 na rede privada e 27 na rede pública) e 12 em sala vermelha.

De acordo com o boletim, há outros 346 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 35 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 311 em leitos clínicos.

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 414.925 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 397.416.

Os municípios de Amaturá, Apuí e Juruá não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim.

Municípios – Dos 330.010 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (12/03), 152.616 são de Manaus (46,25%) e 177.394 do interior do estado (53,75%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (9.112); Parintins (8.718); Iranduba (7.939); Tefé (7.585); Manacapuru (7.299); São Gabriel da Cachoeira (7.264); Humaitá (6.625); Itacoatiara (6.608); Carauari (5.679); Presidente Figueiredo (5.431); Lábrea (5.296); Rio Preto da Eva (4.165); Careiro (4.083); Barcelos (3.967); Ipixuna (3.937); São Paulo de Olivença (3.805); Eirunepé (3.566); Maués (3.473); Tabatinga (3.089); Itapiranga (2.796); Manicoré (2.748); Santa Isabel do Rio Negro (2.656); Autazes (2.492); Pauini (2.487); Atalaia do Norte (2.436); Alvarães (2.429); Benjamin Constant (2.428); Nova Olinda do Norte (2298); Boca do Acre (2.297); Urucurituba (2.211); Barreirinha (2.100); Novo Airão (2.075); Beruri (1.927); Maraã (1.817); Urucará (1.780); Anori (1.778); Amaturá (1.750); Tapauá (1.675); Santo Antônio do Içá (1.607); Uarini (1.607); Nhamundá (1.578); Anamã (1.512); Novo Aripuanã (1.467); Borba (1.458); Envira (1.432); Codajás (1.428); São Sebastião do Uatumã (1.365); Jutaí (1.347); Manaquiri (1.341); Guajará (1.308); Fonte Boa (1.307); Silves (1.239); Tonantins (1.127); Canutama (1.031); Apuí (901); Juruá (855); Careiro da Várzea (826); Boa Vista do Ramos (807); Japurá (768); Itamarati (723) e Caapiranga (539).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.133 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.349.

A lista inclui Manacapuru (282); Parintins (294); Itacoatiara (264); Coari (189); Tefé (159); Iranduba (125); Tabatinga (113); Humaitá (119); São Gabriel da Cachoeira (99); Maués (84); Presidente Figueiredo (88); Autazes (80); Lábrea (65); Benjamin Constant (64); Nova Olinda do Norte (56); Manicoré (63); Careiro (76); Barcelos (51); Rio Preto da Eva (59); Borba (44); São Paulo de Olivença (56); Barreirinha (54); Urucará (48); Santo Antônio do Içá (38); Alvarães (33); Santa Isabel do Rio Negro (42); Manaquiri (40); Carauari (40); Fonte Boa (29); Tonantins (33); Anori (29); Novo Airão (28); Beruri (31); Nhamundá (31); Jutaí (32); Boca do Acre (21); Itapiranga (26); Novo Aripuanã (24); Guajará (21); Urucurituba (28); Tapauá (19); Uarini (22); Eirunepé (21); Ipixuna (17); Pauini (17); Caapiranga (20); Apuí (18); Codajás (18); Silves (21); Amaturá (15); Boa Vista do Ramos (11); Maraã (12); São Sebastião do Uatumã (17); Juruá (13); Canutama (8); Itamarati (9); Careiro da Várzea (13); Atalaia do Norte (7); Japurá (7); Anamã (4) e Envira (2).

Avaliação de Risco da Covid-19 – Atualmente, as fases da situação epidemiológica de Covid-19 no estado estão representadas nas cores do cabeçalho do Boletim Diário de Casos de Covid-19 no Amazonas.

Para cada nível de risco há uma fase de ativação do plano de contingência, a qual estabelece medidas restritivas de atividades comerciais e sociais, de acordo com o Plano de Contingência Estadual.

O Amazonas encontra-se na fase vermelha que corresponde à classificação de alto risco para transmissão de Covid-19.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

