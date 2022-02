Amazonas registra 2.408 novos casos e 7 mortes por Covid em 24h

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 678, informa o diagnóstico de 2.408 novos casos de Covid-19, totalizando 559.654 casos da doença no estado.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Segundo consta no boletim, foram confirmados 7 óbitos pela Covid-19, sendo 5 ocorridos na quinta-feira (10/02) e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.059 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (10/02), foram registrados 6 sepultamentos pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 18.242 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 5,53% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 240 pacientes, sendo 128 em leitos clínicos (15 na rede privada e 113 na rede pública), 109 em UTI (22 na rede privada e 87 na rede pública) e 3 estão em sala vermelha.

A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 240 pacientes internados, 119 não foram vacinados, 69 têm esquema vacinal incompleto e 49 têm esquema vacinal completo.

No boletim consta, também, que há outros 78 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Há 1 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 77 em leitos clínicos.

Municípios – Dos 559.654 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (11/02), 270.852 são de Manaus (47,86%) e 288.802 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 1.949 novos casos confirmados. No interior, os 38 municípios que têm casos novos registrados são Eirunepé (105), Ipixuna (65), Manicoré (59), Envira (52), Itacoatiara (20), Boca do Acre (15), Pauini (14), Carauari (13), Lábrea (11), Manacapuru (11), Urucará (10), Borba (8), São Paulo de Olivença (7), Boa Vista do Ramos (6), Guajará (6), Barreirinha (5), Parintins (5), São Gabriel da Cachoeira (5), Autazes (4), Benjamin Constant (4), Itamarati (4), Coari (3), Humaitá (3), Jutaí (3), Presidente Figueiredo (3), Rio Preto da Eva (3), Barcelos (2), Maués (2), Nhamundá (2), Alvarães (1), Anori (1), Beruri (1), Canutama (1), Careiro (1), Codajás (1), Nova Olinda do Norte (1), Tefé (1) e Tonantins (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.648 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.411.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (4), Jutaí (1), Lábrea (1) e Santa Isabel do Rio Negro (1).

Medidas preventivas contra a Covid-19 – O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no Estado.