Amazonas registra 2 óbitos e 56 novos casos de Covid-19

O Boletim Diário de Covid-19 desta quarta-feira (30) informa o diagnóstico de 56 novos casos de Covid-19, totalizando 581.233 casos da doença no estado.

Segundo consta no boletim, foram confirmados 2 óbitos pela Covid-19, encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.155 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (29), não ocorreu sepultamento pela doença. O boletim acrescenta ainda que 403 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,07% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados no Amazonas, internados em Manaus há 16 pacientes, sendo 10 em leitos clínicos (1 na rede privada e 9 na rede pública), 6 em UTI (1 na rede privada e 5 na rede pública).

A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 16 pacientes internados em leitos clínicos ou de UTI, 6 não foram vacinados, 8 têm esquema vacinal incompleto e 2 têm esquema vacinal completo.

No boletim consta, também, que há outros 14 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Dos 581.233 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (30), 290.294 são de Manaus (49,94%) e 290.939 do interior do estado (50,06%).

Manaus tem 29 novos casos confirmados. No interior, os 07 municípios que têm casos novos são: Tonantins (12), São Gabriel da Cachoeira (8), Maués (2), Rio Preto da Eva (2), Beruri (1), Coari (1), Juruá (1).