Amazonas registra 39 casos e 1 morte por covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 577, informa o diagnóstico de 39 novos casos de Covid-19, totalizando 427.845 casos da doença no estado.

Segundo o boletim, foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.772 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (1º/11), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 668 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,16% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 54 pacientes, sendo 23 em leitos clínicos (1 na rede privada e 22 na rede pública), 31 em UTI (6 na rede privada e 25 na rede pública).

Há ainda outros 7 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 5 estão em leitos clínicos (2 na rede privada e 3 na rede pública), 2 estão em UTI (1 na rede privada e 1 na rede pública).

No boletim consta, também, que há outros 14 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-RCP a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 715.178 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 558.534.

Municípios – Dos 427.845 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (02/11), 204.752 são de Manaus (47,86%) e 223.093 do interior do estado (52,14%).

A capital, Manaus, tem 8 novos casos confirmados. No interior, os 6 municípios que têm casos novos registrados são: Humaitá (10), São Gabriel da Cachoeira (9), Itacoatiara (6), Tefé (4), Boa Vista do Ramos (1) e Jutaí (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.483 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.289. Há um novo óbito em Manaus.

Medidas preventivas contra a Covid-19 – O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no Estado.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.