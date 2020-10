Amazonas registra 838 novos casos de Covid-19

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) por meio do Boletim Diário de Casos de Covid-19, edição nº 210, divulgado, nesta sexta-feira (30/10), traz o registro de 838 novos casos de Covid-19. Destes, 743 foram detectados por testes rápidos, sendo 375 na capital e 368 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais, casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.

Outros 95 foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 58 são na capital e 37 do interior, totalizando 161.434 casos da doença no estado.

Conforme o boletim, foram confirmados 12 óbitos por Covid-19, sendo sete ocorridos no dia 29/10 e cinco óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.528 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira (29/10), foram registrados cinco sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 19.258 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,93% dos casos confirmados ativos.

Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 453 pacientes internados, sendo 289 em leitos clínicos (59 na rede privada e 230 na rede pública), 155 em UTI (53 na rede privada e 102 na rede pública) e nove em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 51 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 33 estão em leitos clínicos (28 na rede privada e cinco na rede pública), 17 estão em UTI (15 na rede privada e dois na rede pública) e um em sala vermelha.

Notificação – O boletim é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 190.107 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 215.344.

Ao todo, 15 prefeituras municipais não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São elas: Amaturá, Atalaia do Norte, Barcelos, Beruri, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Guajará, Juruá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Tonantins e Uarini.

Municípios – Dos 161.434 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (30/10), 63.262 são de Manaus (39,19%) e 98.172 do interior do estado (60,81%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.430); Parintins (6.239); São Gabriel da Cachoeira (4.527); Manacapuru (4.221); Tefé (4.016); Humaitá (3.639); Carauari (3.143); Lábrea (2.986); Barcelos (2.780); Eirunepé (2.556); Presidente Figueiredo (2.452); Iranduba (2.448); Itacoatiara (2.440); Santa Isabel do Rio Negro (2.265); Ipixuna (2.155); Maués (2.045); São Paulo de Olivença (2.022); Tabatinga (1.934); Careiro (1.885); Benjamin Constant (1.641); Rio Preto da Eva (1.602); Manicoré (1.527); Pauini (1.426); Autazes (1.392); Boca do Acre (1.363); Atalaia do Norte (1.326); Santo Antônio do Içá (1.313); Urucurituba (1.287); Alvarães (1.279); Barreirinha (1.271); Nova Olinda do Norte (1.101); Itapiranga (1.090); Tapauá (1.041); Beruri (994); Amaturá (966); Anori (962); Guajará (947); Nhamundá (920); Fonte Boa (913); Envira (900); Novo Aripuanã (820); Anamã (813); Uarini (812); Urucará (789); Borba (750); São Sebastião do Uatumã (657); Tonantins (649); Itamarati (583); Canutama (574); Juruá (572); Manaquiri (570); Maraã (568); Silves (534);Novo Airão (530); Japurá (481); Boa Vista do Ramos (432); Jutaí (410); Caapiranga (364); Codajás (279); Careiro da Várzea (271) e Apuí (270).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.879 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.649.

A lista inclui Manacapuru (161); Parintins (144); Coari (116); Tefé (93); Tabatinga (83); Humaitá (78); Itacoatiara (78); Iranduba (59); São Gabriel da Cachoeira (58); Maués (46); Benjamin Constant (40); Lábrea (40); Autazes (37); Manicoré (36); Presidente Figueiredo (28); Santo Antônio do Içá (27); São Paulo de Olivença (26); Barcelos (25); Nova Olinda do Norte (25); Borba (23); Barreirinha (22); Careiro (22); Rio Preto da Eva (22); Carauari (20); Manaquiri (20); Fonte Boa (19); Santa Isabel do Rio Negro (19); Alvarães (17); Jutaí (16); Tonantins (16); Guajará (14); Nhamundá (14); Boca do Acre (13); Novo Aripuanã (13); Beruri (12); Uarini (12); Anori (11); Eirunepé (11); Amaturá (10); Ipixuna (10); Itapiranga (10); Urucará (10); Caapiranga (9); Novo Airão (9); Juruá (8); Codajás (7); São Sebastião do Uatumã (7); Urucurituba (7); Itamarati (6); Silves (5); Tapauá (5); Apuí (4); Atalaia do Norte (4); Careiro da Várzea (4); Maraã (4); Pauini (4); Boa Vista do Ramos (3); Canutama (3); Envira (2); Anamã (1) e Japurá (1).

* Com informações da Assessoria de Imprensa