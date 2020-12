Amazonas registra 955 novos casos de Covid-19

Redação AM POST

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 249, divulgado, nesta terça-feira (08/12), traz o diagnóstico de 955 novos casos de Covid-19, totalizando 183.830 casos da doença no Estado.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o boletim, foram confirmados cinco óbitos por Covid-19, sendo três ocorridos no dia 07/12 e dois óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.969 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (07/12), foram registrados seis sepultamentos por Covid-19.

O boletim acrescenta ainda que 21.205 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,54% dos casos confirmados ativos.

Continua depois da Publicidade

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 438 pacientes internados, sendo 274 em leitos clínicos (79 na rede privada e 195 na rede pública), 159 em UTI (49 na rede privada e 110 na rede pública) e cinco em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 70 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 50 estão em leitos clínicos (36 na rede privada e 14 na rede pública), 17 estão em UTI (16 na rede privada e um na rede pública) e três em sala vermelha.

Continua depois da Publicidade

Banco de Dados

O boletim é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 220.679 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 242.956.

Continua depois da Publicidade

Ao todo 15 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães; Anori; Atalaia do Norte; Carauari; Careiro da Várzea; Eirunepé; Itacoatiara; Juruá; Novo Aripuanã; Pauini; Santa Isabel do Rio Negro; São Paulo de Olivença; Santo Antônio do Içá; Tapauá e Tonantins.

Casos Confirmados por Municípios

Dos 183.830 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (08/12), 73.454 são de Manaus (39,96%) e 110.376 do interior do estado (60,04%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.086); Parintins (6.851); São Gabriel da Cachoeira (4.885); Tefé (4.566); Manacapuru (4.385); Humaitá (4.296); Carauari (3.650); Lábrea (3.403); Presidente Figueiredo (3.351); Iranduba (2.914); Barcelos (2.851); Itacoatiara (2.728); Eirunepé (2.618); Ipixuna (2.550); Santa Isabel do Rio Negro (2.346); Maués (2.226); Careiro (2.134); São Paulo de Olivença (2.077); Tabatinga (1.974); Rio Preto da Eva (1.850); Boca do Acre (1.802); Benjamin Constant (1.752); Manicoré (1.560); Autazes (1.547); Atalaia do Norte (1.511); Pauini (1.472); Barreirinha (1.414); Alvarães (1390); Itapiranga (1.417); Urucurituba (1.351); Nova Olinda do Norte (1.354); Santo Antônio do Içá (1.337); Tapauá (1.216); Anori (1.214); Beruri (1.060); Anamã (1.051); Uarini (1.049); Fonte Boa (1.048); Amaturá (1.032); Guajará (970); Envira (965); Nhamundá ( 964); Urucará (935); Novo Airão (874); Maraã (887); Novo Aripuanã (820); Borba (819); Canutama (762); Silves (745); São Sebastião do Uatumã (694); Tonantins (656); Manaquiri (669); Itamarati (608); Juruá (576); Japurá (569); Boa Vista do Ramos (536); Jutaí (526); Careiro da Várzea (394); Caapiranga (378); Apuí (367) e Codajás (344).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.167 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.802.

A lista inclui Manacapuru (168); Parintins (154); Coari (121); Tefé (104); Itacoatiara (95); Tabatinga (87); Humaitá (80); Iranduba (60); São Gabriel da Cachoeira (58); Maués (49); Benjamin Constant (46); Lábrea (44); Autazes (38); Manicoré (36); Presidente Figueiredo (36); Nova Olinda do Norte (29); Barcelos (28); Santo Antônio do Içá (28); Barreirinha (27); São Paulo de Olivença (27); Careiro (25); Rio Preto da Eva (24); Borba (23); Carauari (23); Alvarães (21); Manaquiri (21); Santa Isabel do Rio Negro (21); Fonte Boa (19); Boca do Acre (16); Jutaí (16); Nhamundá (16); Tonantins (16); Anori (15); Guajará (15); Urucará (14); Novo Aripuanã (13); Uarini (13); Beruri (12); Itapiranga (12); Novo Airão (12); Eirunepé (11); Ipixuna (11); Amaturá (10); Urucurituba (10); Caapiranga (9); Codajás (8); Juruá (8); Tapauá (8); Boa Vista do Ramos (7); Itamarati (7); Maraã (7); São Sebastião do Uatumã (7); Silves (7); Careiro da Várzea (6); Pauini (6); Canutama (5); Apuí (4); Atalaia do Norte (4); Envira (2); Japurá (2) e Anamã (1).

Reforço a prevenção

Uso da máscara facial, manutenção da distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão, e utilização de álcool em gel são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no estado.

A FVS-AM alerta que a flexibilização dos serviços e comércios não descredencia essas medidas, que são essenciais para manter as atividades funcionando.