Amazonas registra em fevereiro deste ano aumento de mais de 500% nas internações por Covid-19

Nos primeiros 15 dias do mês de fevereiro deste ano o Amazonas registrou um aumento de 546% de internações de pacientes com Covid-19. Os números saltou de 13 internações pela doença no dia 1º deste mês para 84 no dia 15, conforme Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

De acordo com o boletim da FVS, entre os pacientes internados em Manaus, 22 não tomaram nenhuma dose da vacina contra a doença e 25 estão com o esquema vacinal incompleto. No interior do estado, são 4 pacientes internados sem nenhuma dose e 8 que não possuem esquema vacinal completo, sem as doses complementares.

A explosão de casos preocupa em um cenário onde apenas 69,7% da população amazonense tomou a terceira dose e 16%, a quarta dose, de acordo com o levantamento da FVS.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.699.836 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (15), sendo 3.372.836 de primeira dose, 2.857.378 de segunda dose, 75.736 com dose única, 1.717.877 de 1ª dose de reforço, 672.870 de 2ª dose de reforço e 3.139 de dose adicional para os imunossuprimidos. Nesta quarta-feira, começou na capital e em 15 cidades do interior a vacinação da dose bivalente, também conhecida como quinta dose.

De acordo com o epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz Amazônia, fatores como pico do período chuvoso, massivo retorno escolar, aglomeração gerada naturalmente em festas de carnaval, estão entre os responsáveis pelo aumento de casos.

