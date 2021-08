Amazonas segue na fase laranja para Covid-19 nas apresenta redução em internações e óbitos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas segue na fase 3 (laranja) com cenário epidemiológico de risco moderado para transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado. O estado atingiu a pontuação 14 na tabela de análise de risco de transmissibilidade da infecção, numa escala de zero a 40. Embora ainda em risco moderado, o Amazonas apresentou redução nos indicadores de registro de novos casos, internações e óbitos por Covid-19.

Os detalhes da situação atual da doença constam no Boletim Ampliado de Covid-19 nº 24 divulgado, nesta segunda-feira (16/08), no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Conforme o boletim, nas últimas duas semanas, Manaus foi responsável por 75% dos casos de Covid-19 no estado, embora venha apresentando diminuição nos registros. Nos últimos 14 dias (01/08 a 15/08), a Sala de Situação de Saúde da FVS-RCP identificou redução de 24% na média diária de casos no Amazonas, sendo que a queda foi de 22% na capital e de 29% no interior do estado.

Ainda nos últimos 14 dias, a análise aponta que houve redução de 32% na ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes com Covid-19 nos hospitais da rede pública de Manaus. Já na rede privada de saúde de Manaus, a redução foi de 4%. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com a infecção na rede pública de saúde é de 37% e, na rede privada de saúde, de 48%.

De acordo com a diretora-presidente em exercício da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a redução apontada nos indicadores da pandemia de Covid-19 no Amazonas deve estimular, ainda mais, a manutenção das medidas de prevenção contra a Covid-19 preconizadas pelas autoridades sanitárias.

“Os resultados encontrados apontam que estamos no caminho certo. É importantíssimo que as pessoas continuem usando máscara de proteção respiratória, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações e aderindo à vacinação. Todos contribuem para o enfrentamento do novo coronavírus”, aponta.

Redução entre vacinados – O boletim epidemiológico ampliado aponta, ainda, que, durante todo o período da pandemia, a taxa de incidência de Covid-19 no Amazonas vinha sendo maior nas pessoas de 60 anos ou mais. No entanto, com o avanço da vacinação, houve redução na incidência de casos em idosos. No mês de junho, as pessoas com idade entre 20 a 59 anos apresentaram a maior taxa de incidência de Covid-19, com 4.527 casos por 100 mil habitantes.

Comparando a taxa de internação entre os meses de junho e julho de 2021, o boletim epidemiológico aponta que houve redução em todas as faixas etárias.

Óbitos – Nos últimos 14 dias, o boletim da FVS-RCP aponta que houve redução de 39% na média móvel de óbitos diários no estado, com queda de 19% na capital e 15% no interior.

O assessor da Sala de Situação de Saúde do Amazonas, instalada na FVS-RCP, Daniel Barros, aponta que a redução de incidência, hospitalizações e, principalmente, de óbitos por Covid-19 podem estar relacionadas ao avanço da imunização contra a infecção. “A partir de fevereiro deste ano, quando foi iniciada a vacinação para os grupos prioritários, iniciou a diminuição no número de óbitos no estado pela doença. Pelo menos, parte dessa redução pode ser reflexo da aplicação das vacinas”, analisa Daniel.

SRAG – No cenário de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o boletim mostra que predomina registro de casos provocados pelo vírus sincicial respiratório, parainfluenza tipo 3 e rinovírus, com tendência de maior transmissão nas últimas semanas.

Em razão disso, a FVS-RCP também reforça que é necessário manter os mesmos cuidados que são tomados para evitar a Covid-19: higienização das mãos, uso de máscara e também não participar de aglomerações.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.