Amazonas segue na fase verde, com risco muito baixo de transmissão de Covid

O Amazonas segue na fase verde, de risco muito baixo para transmissibilidade do novo coronavírus, com redução de 35% na média diária de casos de Covid-19 no estado, na análise do período entre 12 e 25 de abril. Um novo boletim epidemiológico com o cenário atualizado da Covid-19 no estado foi divulgado nesta sexta-feira (29/04). O documento está disponível em: https://bit.ly/38ByFRC.

O boletim apresenta a interpretação epidemiológica atualizada do cenário de Covid-19, produzido pela equipe da Sala de Análise de Situação de Saúde (SASS) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

O documento também destaca que a variação de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), designados para pacientes com a infecção, foi de 20 para 22 leitos no estado.

Na capital, foi observada variação de 7,5% para 8,2% de leitos ocupados (UTI e leitos clínicos), com taxa de ocupação de 13% (6 leitos de UTI) na rede pública e nenhum na rede particular. No interior, houve redução de 50%, passando de 8 leitos clínicos ocupados, em 12 de abril, para quatro leitos em 25 de abril.

A fase verde, chamada de fase 1, na avaliação de risco da Covid-19 usada no Amazonas, representa o momento de ações de Vigilância em Saúde. De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, com o risco baixo para o vírus, as atenções atualmente se voltam para a importância da população se vacinar contra a infecção.

“O Amazonas apresenta redução sustentada no número de casos, hospitalização e óbitos por Covid-19. No entanto, o cenário atual não pode ser justificativa para a população deixar de se vacinar. Se chegamos até aqui, muito se deve à vacinação. Então, é preciso que todos estejam com o esquema vacinal atualizado contra o novo coronavírus”, alerta Tatyana.

SRAG – A partir desta edição, o boletim epidemiológico também contém a situação epidemiológica da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de forma ainda mais detalhada. Anteriormente, o cenário da síndrome era incluído dentro do boletim da Covid-19 e, a partir desta edição, tem um capítulo específico para tratar da síndrome respiratória.

Conforme o boletim, que inclui a análise das Semanas Epidemiológicas 44/2021 e 16/2022 (31 de outubro de 2021 a 23 de abril de 2022), foram notificados 5.188 casos de SRAG no Amazonas, sendo 54% (2.827) de casos de SRAG por Covid-19. No período analisado, foram notificados 601 óbitos por SRAG no Amazonas, sendo 52% (313) de SRAG por Covid-19.

Entre os demais agentes causadores da síndrome respiratória foram identificados Influenza A, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Adenovírus e Parainfluenza. Mais detalhes podem ser conferidos, em: https://bit.ly/38ByFRC

Boletim – O boletim apresenta a interpretação epidemiológica atualizada do cenário de Covid-19, incluindo indicadores de casos confirmados, hospitalizações, óbitos, situação vacinal de pacientes, cobertura vacinal contra a infecção e ações estratégicas para contenção da disseminação do vírus. O documento também apresenta a situação epidemiológica da SRAG.

Segundo a assessora da SASS/FVS-RCP, Leíse Fernandes, o documento busca abranger os itens necessários para a interpretação epidemiológica estar disponível para a população. “O boletim é o documento que cumpre a função de dar transparência aos dados e análises dos cenários de agravos no Amazonas e está disponível à população no site da FVS-RCP”, acrescenta Leíse.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a análise da situação epidemiológica das doenças e eventos de importância em Saúde Pública no Amazonas, por meio da Sala de Análise de Situação de Saúde (SASS).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.